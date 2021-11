5 comandos de voz que uso a diario en Alexa y el asistente de Google

Es muy posible que en casa tengáis un altavoz inteligente de Google o de Amazon, o que hayáis comprado uno en el Black Friday. Pero es posible también que no le estéis sacando el máximo partido, e incluso que apenas lo uséis porque no le veais el sentido en vuestro día a día. Es por eso que he querido repasar mi uso personal de esos ayudantes para daros consejos sobre cómo sacarle el máximo partido y haceros ciertas tareas rutinarias mucho más cómodas.

Recordatorios

Así podéis ver los recordatorios en el móvil

Este es posiblemente el 50% del uso que hago en mi día a día. El motivo es que lo uso para cualquier cosa que no vaya a hacer inmediatamente. Si conecto el cargador de la batería de la aspiradora o de la cámara le digo al asistente que me lo recuerde a las dos horas. Si tengo que sacar la basura por la noche se lo pido a medio día, mi memoria es malísima. Si tengo que decirle algo a mi pareja pero no quiero molestarla en el trabajo ni con un WhatsApp, lo apunto.

Eso sí, en este caso lo hago todo con el asistente de Google porque se integra tanto en las notificaciones del reloj como en el calendario de Google.

Poner el televisor

Cómo controlar la TV con Alexa y el Broadlink RM 3 Mini

Aunque mi televisor tiene Alexa integrada para el control por voz esto es posible hacerlo en cualquiera con un dispositivo que uso desde hace años y que ya analizamos, el Broadlink RM 3 Mini.

Gracias a él podemos configurar no sólo el encendido y apagado de la tele, sino los cambios de canales, volumen...

Poner el calefactor

Algo similar pasa con la calefacción que en mi caso la tengo integrada con dispositivos inteligentes o con enchufes inteligentes para los modelos más básicos.

De esta manera, puedo poner a calefactar el despacho desde la cama, o el salón desde la cocina mientras preparo el almuerzo.

En verano pasa lo mismo con el aire acondicionado.

Lista de la compra

Otra de las funciones que más uso, y me consta que mucha otra gente también, es la de apuntar alimentos a la lista de la compra. Lo mejor de esto es que lo haces en tiempo real mientras te das cuenta de que falta algo, pero también desde otra parte de la casa si te acuerdas más tarde. Incluso puedes apuntar cosas mientras tu pareja esta en el supermercado.

Música de un género en concreto

La OFM en la Navidad del Teatro Cervantes. Daniel Pérez / Teatro Cervantes

La última de las funciones puede parecer obvia, pero no lo es tanto. No valoro solo el poner música con la voz, sino el que el sistema me recomiende canciones en base a un género. Esto lo hace a través de Spotify, YouTube Musica, Amazon Music... pero es importante porque así no tengo que elegir algo concreto ya que el 90% de las veces sólo quiero musica ambiental.

Obviamente hay muchos otros comandos que uso, desde los de control de YouTube o Netflix para pausar un vídeo hasta temporizadores o encendido de luces, pero eso los uso menos que los que os he listado en este artículo. Si os interesa conocer más no dejéis de ver este vídeo:

