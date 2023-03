Cómo saber cuánto usas tu cuenta de Netflix, por si te merece la pena seguir pagando

Cada perfil de Netflix puede configurarse de manera totalmente diferente en la aplicación, y desde los ajustes puedes acceder a una gran cantidad de opciones como la de cambiar el idioma, bloquear el perfil o poner restricciones en la visualización.

[¿Merece la pena seguir pagando por Netflix? Repasamos todos los planes y lo que cuestan]

También podrás acceder al historial de visionado y al de valoraciones, para que puedas ver qué es lo último que has visto y puntuado con tu perfil, entre otras muchas cosas.

Se trata de uno de los mejores apartados de la plataforma, y deberías conocerlo para poder recurrir a él cuando necesites hacer cualquier cosa, como transferir un perfil de Netflix a otra cuenta.

Todas las opciones de Perfil y control parental en Netflix

Perfil en Netflix El Androide Libre

Más allá de cambiar el idioma y tener la capacidad de reducir las animaciones que van saliendo al navegar en la app de Smart TV, este apartado te ofrece unas cuantas posibilidades para moderar el contenido del perfil y acceder a sus historiales. Puedes ver todas sus opciones siguiendo estos pasos:

Abre Netflix desde tu ordenador.

Pulsa en Cuenta.

Ve hasta Perfil y control parental.

Aquí podrás seleccionar tu perfil —o el que quieras gestionar— para que se desplieguen una serie de opciones que, cuando las cambies, solo afectarán a esa persona en concreto.

Historial de visionado El Androide Libre

Actividad de visionado son dos apartados en los que aparecerán todas las películas, series y documentales que hayas visto, incluyendo la fecha a la que la reproducción ha tenido lugar, aunque debes saber que no tiene en cuenta si lo has acabado de ver o no.

Por otra parte, en Valoraciones accederás a una lista con el contenido que has valorado recientemente y cómo lo has hecho. En Netflix hay tres maneras de valorar el contenido, ya que puedes decir que no te ha gustado, que te ha gustado o que te ha encantado.

Restricciones a la visualización El Androide Libre

Si quieres poner código a tu perfil para que, por ejemplo, tus hijos pequeños no puedan acceder a él, puedes poner un PIN de 4 dígitos desde Bloqueo de perfil, que protegerá este para que no pueda acceder cualquier persona de la cuenta.

En Restricciones a la visualización, tienes la opción de elegir el contenido que dejas ver a un perfil en concreto. Es, básicamente, el control parental, y puedes elegir cuatro niveles, además del que te muestra todo el contenido. Incluso puedes bloquear una película o serie en concreto.

Configuración de reproducción El Androide Libre

Si quieres modificar los ajustes predeterminados al ver un vídeo, puedes usar Configuración de reproducción, en el que puedes decidir si quieres que aparezca el botón de Reproducir automáticamente el siguiente episodio.

También puedes seleccionar la calidad que, por defecto, se va a utilizar en la reproducción.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan