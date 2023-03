Las apps que prometen hacer que tu móvil vaya más rápido tienen los días contados

Si tu móvil no va bien, puede que te hayas planteado instalar alguna de las apps “milagrosas” para hacer Android más rápido; eso, aunque las promesas de algunas de estas apps son ridículas, y en muchos casos, sólo ofrecen un efecto placebo.

De manera algo hipócrita, algunos fabricantes incluso incluyen este tipo de apps por defecto en sus móviles; aunque sean sus propias capas de personalización con añadidos innecesarios las que provoquen pérdidas de rendimiento.

Google va a por las apps “milagrosas”

Con Android 14, Google puede acabar con estas prácticas, aunque no de golpe. Según ha descubierto Mishall Rahman, la segunda versión previa de Android 14 ha sido modificada de tal manera que este tipo de apps perderán parte de su razón de ser.

La mayoría de las apps que prometen “vaciar” la memoria RAM usa una función del sistema que es fácilmente accesible a través de la API por cualquier app; eso es porque el permiso asociado se puede pedir durante la instalación desde Google Play y no requiere mostrar una ventana emergente como ocurre con otros permisos como el acceso a las fotos.

Android 14 limitará las apps que se dedican a cerrar otras apps

Estas apps usan una función de sistema para cerrar otras apps de manera forzosa (también conocido como “kill”, matar una app); cuando eso ocurre, el sistema operativo libera la memoria usada por la app “matada”, que puede ser usada por otras apps. Además, el sistema puede reiniciar el proceso si es necesario (por ejemplo, si volvemos a abrir la app o normalmente funciona en segundo plano).

Con Android 14, ese método para matar apps en segundo plano no funciona; en las pruebas, el sistema devuelve un mensaje de error. Por lo tanto, todo indica que a partir del lanzamiento de Android 14, las apps no podrán liberar la memoria usada por otras. La documentación de Google se ha actualizado con esa nueva regla, afirmando que las apps no deberían usar la función de la API para afectar a otras apps.

Google explica que este método, aunque pueda parecer ideal para recuperar memoria RAM, en realidad puede ser perjudicial para el rendimiento. Android ya está diseñado para “matar” apps de manera automática cuando el sistema necesita memoria, así que es innecesario que otra app se dedique a ello.

No sólo eso, sino que matar apps de manera arbitraria puede reducir el rendimiento y aumentar el consumo de batería, ya que como hemos dicho, el sistema puede tener que reiniciar los procesos cerrados, que volverán a iniciarse desde cero consumiendo más recursos.

A todo esto hay que sumar que Android 14 vendrá con mejoras en la gestión de memoria y energía. En resumidas cuentas, es muy probable que el tiempo de este tipo de apps haya terminado para bien o para mal.

