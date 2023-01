5 formas de encontrar el nombre de una canción usando Google

Si quieres encontrar una canción que está sonando, no necesitas más apps que Google, ya que la gran G cuenta con 5 formas diferentes de averiguar el nombre de una canción con solo oírla, aunque a veces no hace falta ni eso.

Y es que, ya sea en un centro comercial, viendo un anuncio en la tele o estando de fiesta, hay ocasiones en las que oímos canciones que nos gustan, pero que somos incapaces de identificar, y para eso Google puede ser tu mejor aliada.

Es cierto que, si tienes un Google Pixel, el proceso es aún más sencillo, ya que estos móviles son capaces de reconocer la música que suena en cualquier momento y de forma automática, una de sus mejores funciones.

Tararea o silba

Sí, por raro que parezca, el reconocimiento de canciones de Google funciona también con el ritmo de la canción, por lo que hay ocasiones en las que podrás encontrarla simplemente reproduciendo el ritmo con tu voz.

También puedes cantar o silbar una parte de la canción para que Google haga su magia, y es posible que incluso te muestre varios resultados a la vez cuando encuentre similitudes con alguna canción.

Si tienes un Google Pixel es más fácil aún

Desde hace algunas generaciones, los móviles de Google tienen una opción integrada que hace que el reconocimiento de canciones se haga de forma automática cada vez que el móvil detecte que suene una.

Con esta característica, tendrás el nombre de la canción puesto en la pantalla de bloqueo y podrás consultarlo cada vez que esta cambie para añadirla a una de tus listas de reproducción o simplemente para buscarla en YouTube y escucharla.

Pídeselo a Google Assistant

Si inicias el Asistente de Google y le preguntas qué canción está sonando se encenderá automáticamente la función de reconocimiento de música que tiene integrada e instantáneamente empezará a buscar resultados.

Es el método más efectivo si tienes el móvil a mano, pero no tienes ningún acceso rápido a Google para pulsar el botón de reconocimiento de música. Cuando te enseñe los resultados, además, tendrás información de la canción y un enlace a YouTube y otras plataformas.

El widget de Google, siempre a mano

Widget de Google Sound search El Androide Libre

De forma predeterminada, con la aplicación de Google viene un widget llamado Sound Search que también pondrá en marcha el reconocimiento de música en cuanto pulses encima.

Es el método más rápido en cualquier situación, por lo que si sueles necesitar esta opción, lo mejor es que lo saques a la pantalla de inicio. Cuando reconozca la canción, te ofrecerá la misma información que con el método anterior.

Si todo falla, siempre queda buscar manualmente

Si, por lo que sea, has llegado tarde y la canción ya no suena, o bien Google no es capaz de reconocerla, siempre queda el método —no siempre confiable— de intentar recordar parte de la letra y ponerla en el buscador de Google.

