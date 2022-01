Cómo integrar direcciones de amigos y familiares en Google Maps

En los últimos años he empezado a usar mucho más Google Maps al coger mucho más el coche que antes. Ahora no sólo utilizo esta app si no sé cómo llegar a un lugar, sino también para saber el trayecto con menos tráfico. Seguro que muchos de vosotros hacéis lo mismo para ir a un bar, una ciudad que no conozcáis y más sitios pero ¿sabéis que podéis ir a casa de vuestros conocidos directamente en Google Maps?

Simplemente tenemos que saber dónde poner una dirección una vez, y Google Maps la memorizará para siempre.

La clave es la app de Contactos

Aquí es donde tenemos que guardar la dirección de cada contacto

Hace unos años os contamos que podíais poner el cumpleaños de vuestros contactos en la aplicación de Contactos de Google, y que así os aparecería en el calendario sin tener que hacer nada más.

Algo similar pasa con las direcciones.

Si entráis en la ficha de cualquier contacto dentro de la aplicación de Google veréis que podéis guardar la dirección de su casa o del lugar donde trabaje, para poder consultarla en cualquier momento.

Buscando congtactos en Google Maps

La clave es que si hacéis eso se activará en Google Maps la posibilidad de buscar contactos, indicando la dirección que tenemos guardada en Contactos, y permitiéndonos calcular la ruta como haríamos a cualquier local que esté dentro de la aplicación.

Calculando la ruta desde Contactos en Google Maps

También podremos pulsar encima de la dirección, en el icono de navegación de la app de Contactos, y se abrirá Google Maps.

Cómo ir de Contactos a Google Maps

Eso sí, tenéis que revisar que la dirección esté bien puesta ya que en ocasiones hemos visto que hay fallos por cómo Google Maps entiende los números o los nombres de las calles.

Dirección mal guardada

Lo mejor es que cuando guardéis una dirección realicéis la búsqueda en Google Maps, de manera que sepáis que funciona y ya podáis usarla sin problema en el futuro.

