El Samsung Galaxy A02 se actualiza a Android 11 un año después de su lanzamiento

A pocos días de que Android 12 sea oficial y se pueda instalar en los primeros móviles sin recurrir a las versiones de prueba Samsung ha actualizado uno de sus smartphones... A Android 11.

El Samsung Galaxy A02, uno de los modelos más económicos del fabricante, se anunció a primeros de año, aunque llegaba con Android 10.

Era algo más o menos comprensible al ser un terminal de gama de entrada, pero no era lógico que casi un año después siguiera sin Android 11.

La actualización empieza por Rusia

Samsung ha empezado a enviar la OTA de actualización a los modelos que se han vendido en Rusia y es de esperar que en unas semanas llegue a los europeos, entre ellos los españoles.

Las novedades que llegan a este modelo son las que os contamos en el análisis en vídeo de One UI 3 que hicimos a primeros de año.

También se han incluido los parches de seguridad de septiembre de este año y las novedades no sólo de One UI 3, sino de la versión posterior, One UI 3.1.

Eso sí, parece poco probable que este modelo vaya a actualizarse a Android 12 antes de otros 10 o 12 meses. Pero parece que sí tendremos esa actualización, que será la última mayor de este modelo, recibiendo luego sólo parches de seguridad.

