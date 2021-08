Los nuevos plegables de Samsung superan el interés de los Galaxy Note

Las películas de ciencia ficción llevan años mostrándonos cómo podría ser el futuro, con coches que vuelan, se conducen solos, comida en pastillas y pantallas que se pliegan.

Esto último ya es una realidad y, como os contamos en la toma de contacto de los Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, parece que por fin estos dispositivos están destinados a ser interesantes para el gran público.

Ahora Samsung ha confirmado este hecho con algunas cifras oficiales de reservas e interés por sus nuevos plegables.

Los móviles plegables son los nuevos Note

Samsung Galaxy Z Fold 2 y Fold 3 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando hace 10 años, en 2011, Samsung presentó el Samsung Galaxy Note, muchos tildaron a la empresa de loca. Un móvil con una pantalla desmesurada y con un lápiz. Qué vergüenza. O no.

La realidad es que Samsung creó un nuevo segmento del mercado y luego llevó a prácticamente todos los móviles Android a parecerse a los Note, al menos en tamaño.

Pero tras esto, los Note dejaron de ser tan diferentes, salvo por el lápiz óptico. Así que Samsung apostó por una nueva categoría, los plegables.

Esta apuesta es a largo plazo, pero parece que empieza a coger tracción ya que en 2021, con los Fold 3 y Z Flip 3, Samsung ha logrado superar las reservas de los Galaxy Note.

Es cierto que son dos modelos diferentes, pero son tan particulares que conforman ellos mismos una categoría única.

Y no es algo que sólo se esté dando en España, en el resto del mundo las cifras son similares.

El Z Flip 3 interesa más, seguramente por su precio y forma

Análisis Samsung Galaxy Z Flip 3 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque personalmente me llame más la atención los Galaxy Fold, he de reconocer que el Flip es mucho más interesante para un uso normal, para la gente que no trabaja con el móvil.

Y eso se nota en las reservas. Según Samsung, 3 de cada 5 futuros compradores apostaron por el Flip, mientras que 2 de cada 5 lo hicieron por el Fold. Y hablamos de reservas mucho más elevadas de lo que creían en la propia Samsung.

David Alonso, Director de Negocio de Movilidad para España y Portugal en Samsung Manuel Ramírez El Androide Libre

A esto ayuda también el precio, que es de casi la mitad en el caso del modelo más pequeño.

No obstante, son lo suficientemente diferentes como para que no se hagan la competencia, ya que están pensados para públicos distintos.

Así, parece claro que la demanda por móviles plegables está creciendo exponencialmente, cmo contaba Mark Notton, director de producto de Samsung en Europa, en Omicrono hace unos días.

