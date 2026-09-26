Razer Mako, los altavoces de diseño compacto y sonido envolvente que querrás en tu escritorio

Razer ha anunciado una nueva línea de altavoces compactos para escritorio, diseñados para ofrecer un sonido más completo, graves más profundos y —cómo no— iluminación propia de la compañía con Razer Chroma RGB: son los Razer Mako.

Llegan para ofrecer varias opciones a los jugadores. Por un lado Mako, con un subwoofer dedicado y una iluminación más llamativa; por otro Mako X, para quienes prefieren unos altavoces más compactos y sin bajos tan marcados. Aunque ambos confluyen en la misma idea: un sonido potente sin sacrificar espacio.

La línea Mako combina un sonido más potente, graves más profundos, iluminación expresiva y una conectividad versátil en diseños pensados para las estaciones de juego modernas.

Esta opción es la que encabeza la oferta para los jugadores más exigentes, combinando transductores de rango completo de 2,75 pulgadas ajustados a medida con un subwoofer dedicado de 3,5 pulgadas de proyección frontal en una configuración de 2.1 canales. La idea es que escuches como nunca juegos, películas y música.

Además, su diseño inclinado proyecta el sonido a la altura de los oídos y el sonido envolvente virtual 7.1 amplía el campo sonoro para ofrecer una experiencia de audio en 3D, con lo que la sensación envolvente es total.

Razer Mako Razer

El otro detalle clave es la iluminación trasera Razer Chroma RGB, que proyecta un color ambiental intenso sobre la pared situada detrás del escritorio, creando un resplandor envolvente que se extiende más allá de los propios altavoces.

Otra ventaja de ellos es una conectividad sencilla. Un único cable USB-C transmite energía y audio, así como disponer de Bluetooth 5.3 y entrada de 3,5 mm.

Por su parte los Mako X son algo más compactos buscando una configuración más simple. Todo sin sacrificar la experiencia envolvente.

Cuentan con transductores de rango completo de 2,75 pulgadas ajustados a medida y radiadores pasivos integrados que amplían la respuesta de graves dentro del chasis, y una experiencia 2.0.

Razer Mako X Razer

Diseñado para configuraciones versátiles, puede funcionar con alimentación USB-C, y también dispone de Bluetooth 5.3 y la conexión de 3,5 mm sirven como alternativas de conectividad y una iluminación más sutil.

En esta ocasión, las luces Razer Chroma RGB se encuentran en la parte inferior y no detrás. Proyecta 10 zonas con un suave resplandor bajo los altavoces, aportando un toque de ambiente refinado al escritorio.

"La línea Mako es nuestra respuesta a los jugadores que buscan un sonido capaz de llenar la estancia con un diseño compacto", afirmó Barrie Ooi, director de la división de PC Gaming de Razer

Con respecto a su precio y disponibilidad. Los Razer Mako llegarán a las tiendas en diciembre a un precio de 159,99 €, mientras que los Razer Mako X bajan hasta los 109,99€ y estarán disponibles a partir del 6 de octubre.