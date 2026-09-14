Samsung contraataca: presenta la pantalla para móviles más brillante de la historia, estrenada en el nuevo iPhone

Siempre que hablamos de Samsung, es fácil olvidar que es mucho más que un fabricante de smartphones. La compañía está compuesta de varias divisiones que fabrican componentes para todo tipo de sectores y compañías, incluso las que son rivales directas.

Eso explica la presentación hoy del panel OLED LTPO M16 de Samsung Display, que puede parecer algo extraña teniendo en cuenta que es el mismo panel del que Apple presumió durante la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone Duo.

La explicación es sencilla, Apple es una clienta más de Samsung Display, y en este caso, es la primera que ha estrenado el M16, pero no será la única; ahora Samsung ha confirmado que los fabricantes de Android ya pueden empezar a usarla.

Esto es importante porque el panel M16 es el más avanzado fabricado hasta ahora para smartphones, con unos límites teóricos sorprendentes. Por ejemplo, Samsung Display presume de que es capaz de alcanzar un brillo pico de hasta 10.000 nits, convirtiéndose en el panel más brillante de la historia.

Curiosamente, ese no es el brillo que tienen las pantallas de los nuevos iPhone; cada fabricante puede ajustar las características técnicas del panel dependiendo de sus prioridades y de otros aspectos como el consumo de batería, por lo que este es sólo un límite técnico, no práctico.

Una cifra que se acerca más a lo que vamos a usar en el día a día es el brillo máximo global de 2.800 nits, que sigue siendo sorprendente teniendo en cuenta que se refiere al brillo que todo el panel es capaz de alcanzar al mismo tiempo, y no únicamente una zona en concreto como cuando hablamos del "brillo pico".

Relacionado con esto, otra cifra muy llamativa pero que los fabricantes tendrán que ajustar es la tasa de refresco. El M16 es un panel LTPO que permite una frecuencia variable que va desde 1 Hz hasta 165 Hz; por lo tanto, en teoría los fabricantes podrán subir la frecuencia hasta los 165 Hz, aunque algunos como Apple lo hayan mantenido en los 120 Hz.

BREAKING！

Samsung Display × iQOO are holding a joint launch event, and the M16 OLED display has reached an incredible peak brightness of 10,000 nits! pic.twitter.com/ihjmlknl2X — Ice Universe (@UniverseIce) September 14, 2026

El nuevo panel hace uso de la tecnología COE (Color-filter On Encapsulation), un nuevo filtro de color integrado en el panel más eficiente y fino que el método tradicional de cambiar el color en un panel OLED, que no sacrifica calidad al ser capaz de cubrir 1,24 veces más que la gama de color DCI-P3.

Gracias a esto y a otras mejoras en la eficiencia, Samsung ha conseguido reducir los consumos en un 30%, algo que se reflejará en una duración de la batería muy superior en los modelos que la monten.

El panel M16 es compatible con la tecnología Privacy Display de Samsung, que impide la visión en ángulos extremos y que a diferencia de los filtros que podemos instalar en cualquier pantalla, es capaz de tapar partes concretas de la pantalla como mensajes o notificaciones. También cuenta con revestimiento antirreflectante integrado para reducir los destellos.

Aunque los rumores apuntaban a que Google iba a estrenar el panel M16 con su Pixel 11 Pro, finalmente Apple ha sido la afortunada; pero a partir de ahora, lo vamos a ver en más dispositivos, empezando por el iQOO 16.

Además, aunque Samsung no lo ha confirmado, es prácticamente seguro que el panel M16 será usado en los nuevos Galaxy S27, aunque posiblemente no todos; la última filtración apunta a que los modelos Ultra y Pro serán los únicos en recibir esta versión, aunque al menos el S27 básico también mejorará dando el salto a un panel M14.