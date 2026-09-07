Samsung logra lo imposible: los usuarios jóvenes están abandonando el iPhone en favor del Galaxy Z Fold 8

A estas alturas ya podemos decir que la jugada de Samsung de apostar por un nuevo formato para su nuevo móvil plegable le ha salido muy bien; el Galaxy Z Fold 8 se está vendiendo como rosquillas, y lo mejor es que está quitando mercado a los rivales de la compañía.

Según un nuevo informe publicado por Newsis, la proporción de usuarios de iPhone que han dado el salto a uno de los plegables de Samsung se ha duplicado en comparación con el año pasado.

Respecto al Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7, los nuevos Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8 son mucho más atractivos para los consumidores según este estudio, especialmente entre los más jóvenes.

Y es que el informe resalta que la mayoría de los usuarios que han cambiado su iPhone por un Galaxy son adolescentes y personas de entre 20 y 30 años, lo que supone un cambio brutal respecto a las pasadas generaciones.

De hecho, tradicionalmente Samsung ha tenido muchas dificultades para convencer a los usuarios más jóvenes de que se compren un plegable, y tanto los Z Flip como los Z Fold han sido más vendidos entre adultos de mayor edad.

Eso es porque, hasta ahora, el iPhone ha sido el móvil preferido de los jóvenes, con diferencia, ya sea por una cuestión de marca, de facilidad de uso o fidelidad; sin embargo, eso está cambiando poco a poco.

Es obvio que el culpable es el Galaxy Z Fold 8, el único modelo que ha recibido cambios notables respecto a la generación anterior, que lo hacen más atractivo para el público joven.

El Galaxy Z Fold 8 supone una revolución respecto a los anteriores plegables de la marca, al adoptar un formato mucho más ancho, lo que se traduce en una pantalla exterior más usable y una pantalla interior más apropiada para ver contenido como vídeos.

El formato tradicional de Samsung se mantiene en el Galaxy Z Fold 8 Ultra, un modelo con una pantalla exterior más estrecha pero que es más apropiado si buscamos la máxima productividad en multitarea. Pero eso es justo lo que tal vez no atraía a los consumidores jóvenes.

Este cambio era justo lo que necesitaba la gama, y el sector de los plegables en general, a juzgar por la reacción de los consumidores. No en vano, otras marcas como Xiaomi han anunciado el salto a ese formato, y se espera que Apple también lo use en su primer plegable.

De hecho, el Galaxy Z Fold 8 tiene tanto éxito que se ha convertido en un problema para Samsung, que se ha visto obligada a adoptar cambios en la producción para responder a la demanda.

Samsung ya tuvo que aumentar la producción del Galaxy Z Fold 8 en un millón de unidades adicionales respecto a lo previsto, basándose únicamente en la gran cantidad de reservas que tuvo el dispositivo, y ahora la compañía ha tenido que redirigir componentes que iban a ser usados en otros modelos para continuar la producción.