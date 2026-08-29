Aldi pone en oferta una regleta perfecta para recargar el ordenador, el teléfono y la tablet al mismo tiempo: cuesta 10 €

Hoy en día, todo el mundo tiene varios dispositivos que tiene que cargar a lo largo del día, y no hay nada peor que encontrarse sin enchufes o cargadores libres y tener que cambiar entre uno y otro.

Ahora Aldi ha presentado una oferta que puede ser especialmente interesante para nuestro escritorio, la Regleta Workzone por 9,99 euros, una rebaja del 23% respecto a su precio habitual de 12,99 euros.

La oferta está disponible a partir de hoy día 29 de agosto, por lo que es el mejor momento posible para visitar una tienda de Aldi; la oferta no está disponible vía web, así que, de hecho, esa es la única manera de conseguirla.

La gran diferencia de esta regleta respecto a otros modelos más 'tradicionales' es que, además de varios enchufes, también añade varios puertos USB desde los que cargar nuestros dispositivos móviles.

En concreto, tenemos tres tomas de corriente convencionales, además de dos puertos de carga directa por USB: un puerto USB-A y un puerto USB-C.

Gracias a esta configuración, es posible conectar directamente el cable del teléfono móvil, una tablet, un libro electrónico o unos auriculares inalámbricos, dejando las tomas tradicionales libres para el ordenador, el monitor o una lámpara.

La regleta de oferta en Aldi Aldi El Androide Libre

En lo que respecta a las especificaciones técnicas de este producto, destaca una capacidad de soporte de hasta 3.680 W de potencia máxima. Esto permite conectar aparatos de alto consumo energético en las tomas tradicionales sin peligro de sobrecargarla.

Esto es importante si vamos a conectar un ordenador de sobremesa, especialmente si es un ordenador gaming que tenga componentes que requieren de mucha energía y una fuente de alimentación potente.

Respecto al cable de alimentación integrado, cuenta con una longitud aproximada de 1,4 metros, que debería ser suficiente en la mayoría de los casos para alcanzar un enchufe cercano al que conectar la regleta junto al mueble o escritorio.

La regleta de oferta en Aldi Aldi El Androide Libre

Otro detalle llamativo de esta regleta se encuentra en el diseño. Workzone ha optado por una estructura en forma de cuña o bloque triangular que permite ponerla sobre la mesa de trabajo y acceder a los enchufes de manera sencilla y sin que se desplace con facilidad.

Aldi comercializa este producto en cuatro acabados con colores diferentes: negro, blanco, gris y verde menta, por lo que tenemos variedad suficiente para integrar la regleta con la decoración de nuestra habitación.

Un añadido que diferencia a esta regleta de otros modelos es la presencia de una luz nocturna. Gracias a su sensor crepuscular, esta luz LED tenue es capaz de activarse automáticamente cuando la habitación se queda a oscuras.

Esto resulta muy práctico para localizar los conectores durante la noche o para servir de luz de guía en el dormitorio.