Tienes que probar el nuevo truco de Google Earth: un simulador de avión para volar en cualquier parte del mundo

Una de las mejores apps de Google que tal vez menos gente conoce es Google Earth. No deberíamos confundirla con Google Maps, aunque la idea sea similar: es una representación tridimensional y altamente detallada del planeta Tierra.

A diferencia de Maps, que se centra en funciones más útiles para nuestro día a día como las indicaciones para el coche, la planificación de rutas o el descubrimiento de locales y establecimientos, Earth se centra en el lado más científico y de investigación, con todo tipo de herramientas relacionadas.

Por supuesto, lo mejor de Google Earth es su representación completa en 3D del planeta, lo que nos permite hacernos una mejor idea del terreno y que es tan detallada que incluso podemos ver la altura real de edificios, puentes e incluso árboles individuales.

Ahora, los ingenieros de Google han aprovechado esta tecnología para crear un minijuego en Google Earth que nos puede hacer perder muchas horas. Se trata de un simulador de vuelo que funciona directamente en la página web.

Al iniciar el simulador, se inicia una vista en primera persona con una interfaz similar a la de un avión, aunque mucho más simplificada. El 'avión' empezará a moverse por sí solo y podremos controlar su dirección con unas físicas relativamente realistas, hasta el punto de que podemos estrellarnos.

El simulador de vuelo de Google Earth El Androide Libre

En efecto, podemos tener una experiencia parecida a la del clásico Flight Simulator de Microsoft, sin necesidad de instalar nada en nuestro ordenador, aunque evidentemente, no es un simulador tan completo ni realista.

Para jugar al simulador de Google Earth, solo tenemos que entrar en la página web en un ordenador y pulsar en el botón "Explorar Earth" en la parte superior de la página para entrar en el explorador.

Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW



We've recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there's always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60 — Google Earth (@googleearth) June 12, 2026

Una vez aquí, pulsamos en el menú "Herramientas" y pulsamos en "Simulador de vuelo"; automáticamente se iniciará el juego en la localización en la que estemos en ese momento (nuestra localización real si hemos permitido la geolocalización).

Los controles no están explicados en el simulador, pero son muy simples:

Acción Control del teclado Descripción Acelerar "Página arriba" Acelera la velocidad del motor del avión Desacelerar "Página abajo" Desacelera la velocidad del motor del avión Inclinar hacia abajo Flecha arriba Dirige el morro del avión hacia abajo para disminuir la altitud Inclinar hacia arriba Flecha abajo Dirige el morro del avión hacia arriba para ganar altitud Rodar hacia la izquierda Flecha izquierda Inclina el avión hacia la izquierda Rodar hacia la derecha Flecha derecha Inclina el avión hacia la derecha

Además del teclado, otra opción que podemos usar para controlar el avión es el ratón. Para ello, sólo tenemos que hacer clic con el ratón en el centro de la pantalla para activar este modo; a partir de entonces, solo tenemos que pulsar y arrastrar en la dirección que queramos, y pulsar directamente en el indicador de velocidad para cambiarla.

En caso de que impactemos contra el terreno o un edificio, aparecerá un mensaje que lo indicará y nos permitirá volver a empezar en el mismo punto pero con una altura segura.

Por el momento, este simulador está disponible únicamente en la versión web para ordenador de Google Earth, y no se puede usar ni en la app oficial para Android o iOS ni visitando la página web desde el móvil.