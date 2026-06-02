Claude no funciona en España: la IA de Anthropic da problemas a la hora de ofrecer respuestas y la plataforma no carga bien

Claude, la inteligencia artificial (IA) de Anthropic, no funciona en España. La plataforma está sufriendo una serie de problemas que están afectando a miles de usuarios.

Según Downdetector, web especializada, los informes de error de la IA de Anthropic comenzaron sobre las 10:00 horas de hoy, martes 2 de junio, aunque no detalla los problemas que está sufriendo la plataforma.

Han sido los usuarios de las diferentes redes sociales, como X, antiguamente conocida como Twitter, quienes han reportado que Claude no funciona bien y que no han logrado que la IA dé respuesta alguna a sus consultas.

De hecho, algunos usuarios de X han compartido capturas de pantalla en las que se ve cómo Claude solamente les muestra el mensaje "tardando más de lo habitual. Reintentando en breve".

Otro de los problemas que se están encontrando los usuarios es que al intentar entrar a la web de Claude se han encontrado con que esta no carga y que la respuesta es exactamente la misma a la anteriormente mencionada.

Captura de pantalla de Downdetector que muestra la caída de Claude. Downdetector El Androide Libre

Cabe señalar que el problema no afecta solamente a los usuarios de España, sino que también a los de otros países de todo el globo.

Aun así, en la red social X abundan los mensajes de usuarios que aseguran que el servicio no está operativo. De hecho, cuando el tiempo de respuesta se alarga en exceso, la propia IA muestra el aviso: "Debido a restricciones inesperadas de capacidad, Claude no puede responder a su mensaje. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde".

Ante la imposibilidad de utilizar la plataforma, la conversación en redes sociales ha derivado rápidamente hacia la búsqueda de alternativas.

Muchos usuarios han reportado estar migrando de forma masiva y temporal a herramientas de la competencia, como ChatGPT o Gemini, para poder continuar con sus tareas diarias, lo que ha abierto un debate en la comunidad sobre los riesgos de depender de un único proveedor de IA.

Todo apunta a que las incidencias afectan principalmente a quienes utilizan la versión gratuita, mientras que los suscriptores de pago podrían no estar experimentando estos problemas.

La página oficial Claude Status, que permite a cualquier usuario verificar en tiempo real si existen incidencias en la IA de Anthropic, también confirma los problemas.

El portal señala la existencia de un problema que impide a muchos usuarios utilizar el servicio con normalidad. En concreto, se han detectado "errores elevados en múltiples modelos", y la compañía asegura que la incidencia ya ha sido identificada y que se trabaja en su resolución.

Asimismo, el panel muestra interrupciones parciales en varios servicios, entre ellos claude.ai, Claude Console, Claude API y Claude Code. En contraste, otras herramientas como Claude Cowork y Claude for Government continúan operando con normalidad, sin registrar fallos.