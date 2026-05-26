Elon Musk se pone serio: X (Twitter) dará las impresiones de las publicaciones robadas a sus creadores originales

Montaje de una fotografía de Elon Musk con el icono de X Reuters | X El Androide Libre

X, red social conocida antiguamente como Twitter y propiedad del magnate Elon Musk, sigue adoptando una serie de medidas. Tras limitar a 50 publicaciones y 200 respuestas al día a las cuentas gratuitas , ahora la plataforma dará las impresiones de las publicaciones robadas a sus creadores originales.

La red social X ha empezado a identificar las publicaciones de creadores pequeños que han sido republicadas por creadores de mayor peso sin identificar el origen para reajustar las impresiones y facilitar la monetización a quienes son los autores legítimos.

Una medida que llega justo después de que X redujera los pagos a los creadores de contenido que comparten posts con clickbait.

La plataforma se ha puesto ahora seria con las cuentas que roban contenido a otros creadores para impulsar las visitas y monetizarlo con una nueva medida que pretende recompensar a los afectados.

En concreto, identificarán de manera automática ese tipo de publicaciones para asignar "íntegramente" a los creadores originales las impresiones que han obtenido, con el consiguiente impacto que ello tiene en el reparto de ingresos por publicidad.

Over the past month, we have identified a number of large accounts that have been programmatically reuploading content from smaller accounts to game the revenue share program and circumvent crediting the original author.



We are now identifying these posts and allocating the… — Nikita Bier (@nikitabier) May 23, 2026

La nueva medida llega después de que en X identificaran en el último mes que una serie de cuentas grandes han estado resubiendo programáticamente contenido de cuentas más pequeñas para manipular el programa de reparto de ingresos y eludir el crédito al autor original, como ha expuesto el responsable de Producto en X, Nikita Bier.

Esta acción no prohíbe a los creadores compartir contenido hecho por otros, pero Bier insta a hacerlo con las herramientas diseñadas para ello, que sí citan correctamente al autor: 'Compartir Video' o 'Citar'

Esta actualización se enmarca en la estrategia de Elon Musk por transformar la red social en un espacio más atractivo para el talento genuino frente a la proliferación de cuentas de agregación y bots de spam.

Al atacar directamente el incentivo económico de quienes se lucran con el trabajo ajeno, X no solo busca limpiar el cronograma de contenido duplicado, sino también garantizar que los pagos por publicidad sean sostenibles y lleguen a quienes realmente generan valor en la plataforma.

Este cambio supone un punto de inflexión para los creadores independientes, que hasta ahora veían cómo sus ideas se volvían virales en perfiles ajenos sin recibir beneficio alguno.

No obstante, la implementación técnica de este sistema de detección automática supone un desafío mayúsculo para el algoritmo de la plataforma, que deberá distinguir con precisión entre el plagio directo y el uso legítimo de contenidos bajo contextos de parodia o crítica.