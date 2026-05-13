Ya es oficial: Alexa llegará a la tienda de Amazon para ayudarnos a hacer la compra, y será completamente gratis

La guerra de los asistentes basados en IA continúa, y ahora uno de sus contendientes ha dado un importante paso, con el lanzamiento de la nueva versión de Alexa para la tienda de Amazon, llamada Alexa for Shopping, que puede cambiar la manera en la que compramos.

Por supuesto, el lector sabrá que la tienda de Amazon ya cuenta con un asistente, llamado Rufus, que se puede usar desde la app oficial; sin embargo, estaba algo limitado en lo que podía hacer y no se aprovechaba de los últimos avances en IA generativa.

En cambio, Alexa para Amazon se basa en la personalización y el potencial de Alexa+, la nueva generación del asistente usado en altavoces Echo, junto con el conocimiento obtenido por Rufus durante estos dos últimos años en los que ha estado trabajando en la tienda.

El resultado, Alexa for Shopping, es un asistente que es capaz de usar todas nuestras interacciones con Alexa en otros medios (como la app o el altavoz Echo) para generar respuestas más personalizadas.

De esta manera, la gran diferencia respecto a Rufus se encuentra en la personalización de las respuestas, que ahora están adaptadas a cada usuario dependiendo de su historial de compras de Amazon, las búsquedas y las interacciones con Alexa.

Amazon afirma que Alexa for Shopping es capaz de usar toda esa información para mucho más que para encontrar el producto adecuado. Por ejemplo, es capaz de crear guías de compra personalizadas para cuando queramos hacer una compra grande que suponga una inversión importante.

Alexa también es capaz de comparar productos dependiendo de su categoría, ofreciendo recomendaciones personalizadas de cuál deberíamos comprar, así como comparar precios y encontrar el producto que mejor se ajuste a nuestro presupuesto y necesidades.

Alexa puede avisarnos cuando un producto baje de precio Amazon El Androide Libre

Amazon incluso afirma que Alexa puede volver a pedir productos esenciales, gestionar nuestro carrito y hasta comprar de otras tiendas en la web si no encontramos el producto que queríamos. También puede avisarnos de cuando un producto baje de precio con una notificación en nuestro móvil o dispositivo Echo.

Aparte de todo eso, sigue siendo Alexa+. Así que sigue siendo un asistente de IA que nos puede ayudar con todo tipo de cosas en base a nuestro historial. Por ejemplo, si nuestro lavavajillas muestra un código de error, sabrá que antes hemos comprado detergente para una marca concreta y buscará la solución para los lavavajillas de esa marca.

Alexa sustituye a Rufus en la app de Amazon, con un nuevo icono de una "a" azul que ahora está presente en la esquina inferior izquierda de la app oficial, además de en la página web de Amazon. También se activará automáticamente si hacemos una pregunta en el recuadro de búsqueda de la tienda.

Por el momento, Alexa for Shopping está disponible primero en Estados Unidos, y Amazon no ha confirmado cuándo llegará a España. Al menos, será completamente gratuita pese a usar la tecnología de Alexa+, que requiere Amazon Prime.