El genial invento para decir adiós para siempre a comprar pilas nuevas: estas se recargan por un cable USB-C

Ya sabemos que los smartphones y portátiles se recargan por USB-C por las leyes europeas, pero eso es solo el principio; esta conexión tiene el potencial de ser integrada en todo tipo de dispositivos para acabar de una vez por todas con los cables extraños.

El nuevo producto de Thomson, un nombre histórico en la electrónica de consumo, es un buen ejemplo del potencial de USB-C. Se trata de unas pilas AA y AAA recargables por USB-C que van a hacer que no vayamos a comprar pilas nuevas nunca más.

Ahora bien, las pilas recargables no son algo precisamente nuevo, y ya hay cargadores que se basan en USB-C. Lo verdaderamente interesante es que no necesitamos cargador, porque el puerto USB-C está integrado directamente en la pila.

En efecto, la nueva gama de baterías Power+ está compuesta de pilas que integran un puerto USB-C directamente en el cuerpo de la pila. Este avance elimina la necesidad de accesorios externos y únicamente necesitamos un cable.

Al igual que podemos hacer con un smartphone o unos auriculares inalámbricos, estas pilas pueden conectarse a cualquier puerto USB disponible, ya sea el de un cargador de pared, una batería externa o un ordenador, por ejemplo.

Las pilas recargables por USB-C de Thomson Thomson El Androide Libre

Pero ese no es el único as en la manga que tienen. A diferencia de las pilas recargables tradicionales de níquel-metal hidruro, que ofrecen 1,2 V y pierden fuerza a medida que se agotan, las baterías de litio de Thomson mantienen una tensión estable de 1,5 V durante todo el ciclo de descarga.

Esto es fundamental para algunos dispositivos como cámaras digitales, mandos de videoconsolas o tensiómetros, que a menudo dejan de funcionar correctamente cuando el voltaje cae ligeramente.

A eso hay que sumar que las cifras de rendimiento son notables en estos formatos. El modelo AA (LR06) ofrece una capacidad de 3.700 mAh, mientras que la variante pequeña AAA (LR03) está más diseñada para dispositivos de bajo consumo como mandos a distancia.

Las pilas de Thomson con el cable USB-C incluido Thomson El Androide Libre

Según Thomson, estas baterías soportan al menos 1.500 ciclos por carga, por lo que una sola de estas pilas puede sustituir a centenares de unidades desechables a lo largo de su vida útil, con una garantía de 5 años.

Estos paquetes de pilas vienen con un cable USB-C que permite recargar cuatro pilas al mismo tiempo conectándolas de manera simultánea a un único puerto USB-A. Las pilas tienen un indicador integrado que avisa cuando la carga ha finalizado.

Aunque Thomson no ha aclarado los precios de las Power+ USB-C, algunas tiendas ya ofrecen los paquetes de LR03 (AAA) y LR06 (AA) por 24,90 euros cada una, aunque es un precio que puede variar entre establecimientos.