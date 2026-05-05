Los Google Pixel van a cambiar: pueden perder una de sus funciones más interesantes para copiar a Nothing

Los próximos meses van a ser los más importantes del año para Google. Para empezar, el Google I/O se celebrará en apenas unas semanas, y a lo largo del verano será lanzada la nueva generación de smartphones Google Pixel 11.

Respecto a los Pixel 10, la nueva generación puede traer importantes novedades de hardware, con un procesador completamente nuevo, aunque no se esperan grandes cambios en el diseño, con una excepción.

Y es que todo apunta a que vamos a tener que decir adiós a una de las funciones más llamativas de los Pixel: el sensor de temperatura que está integrado justo debajo del flash de la cámara en la 'isla' junto con las lentes traseras.

Y es que el canal de Telegram Mystic Leaks ha publicado una nueva imagen del Pixel 11 Pro que revela que el sensor de temperatura será eliminado en favor de un conjunto de luces LED de colores.

Eso se llamará "Pixel Glow" y, de hecho, ya venía rumoreándose desde hace un tiempo como una posible función de iluminación en los Google Pixel, aunque hasta ahora no estaba claro qué formato iba a tener.

Posible diseño del Pixel 11 Pro MysticLeaks El Androide Libre

Algunos rumores apuntaron a que iba a consistir en unas tiras de luces LED alrededor del conjunto de cámara, pero la nueva filtración afirma que será una pequeña pantalla al lado del flash de la cámara que podrá mostrar pequeñas imágenes como animaciones o logotipos.

Si es familiar, es por una sencilla razón: parece ser una copia de la pantalla Glyph Matrix usada en el Nothing Phone (3) lanzado el año pasado, con la diferencia de que podría usar LEDs de colores en vez de blancos.

De la misma manera que en el móvil de Nothing, probablemente el usuario podrá personalizar lo que aparece en esta pequeña pantalla, y también será usada para avisos y notificaciones.

Sin embargo, eso supone decir adiós al sensor de temperatura, algo que puede ser una buena o una mala noticia dependiendo de nuestros gustos.

Estrenado en el Pixel 9 Pro, el sensor de temperatura permite usar la app de Termómetro que viene preinstalada en los dispositivos de Google y que, como su nombre indica, permite medir la temperatura a distancia.

Sin embargo, esta funcionalidad tuvo unos inicios difíciles, ya que su utilidad no estuvo muy clara al principio cuando solo era capaz de medir la temperatura de objetos como agua o comida, aunque tenía sus usos.

No fue hasta una actualización posterior que permitió medir la temperatura corporal que el termómetro realmente empezó a tener sentido, pero incluso entonces para los usuarios de los Pixel ha sido fácil olvidar que lo tenemos.