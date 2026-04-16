Ya es oficial: YouTube extiende a todos los usuarios su nueva opción que permite desactivar los Shorts para no verlos más

YouTube, la conocida plataforma de vídeos que ha vuelto a subir de precio hasta 3 euros su plan Premium, acaba de anunciar la llegada a todos los usuarios de la opción que permite desactivar los Shorts, sus vídeos verticales cortos.

La plataforma ha comenzado a extender a todos los usuarios de su plataforma la opción de temporizador, que es la que permite desactivar los Shorts completamente en la página de inicio para no verlos más.

Una función que hasta este momento tan sólo estaba disponible en los controles parentales y que la plataforma de vídeos introdujo en octubre del año pasado con el objetivo de gestionar el tiempo que pasan los usuarios viendo Shorts.

Incluso la idea de esta opción pasa por reducir el fenómeno conocido como 'scroll' infinito, en el que los usuarios se pasan mucho tiempo viendo Shorts deslizando el dedo de uno a otro en su teléfono móvil.

La opción de temporizador se extendió a los controles parentales en enero de este año para que los padres pudieran controlar el tiempo que sus hijos pasan en YouTube, limitando el visionado de los Shorts hasta un máximo de 2 horas.

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Cabe señalar que cuando YouTube anunció originalmente esta función como control parental, la compañía también especificó que sería posible establecer un periodo de cero minutos, para desactivar así por completo el visionado de los Shorts en la página principal.

Esa opción está actualmente disponible en los controles parentales y se está activando también para todos los usuarios, incluidas las cuentas de adultos, según ha confirmado un portavoz de YouTube al medio The Verge.

De esta manera, si el usuario configura el temporizador en cero minutos, cuando entre en YouTube solamente aparecerá una notificación de que se ha alcanzado el tiempo límite.

Mientras que los Shorts desaparecen de la página de inicio, pero pueden verse todavía en el feed de sus suscripciones o de manera individual.

El impacto de esta medida es especialmente profundo si se considera que los Shorts generan actualmente más de 70.000 millones de visualizaciones diarias.

Al permitir que los usuarios desconecten este flujo constante, YouTube está priorizando la retención de su audiencia más veterana frente a las métricas de crecimiento agresivo que la enfrentan directamente con TikTok.

Además, esta actualización responde a una de las críticas más recurrentes sobre la degradación de la interfaz, que muchos usuarios consideraban "caótica" debido a la intrusión de vídeos verticales en la pantalla de inicio.