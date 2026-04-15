Adiós a aprender Photoshop: lo nuevo de Adobe es un "cambio fundamental" en cómo trabajamos con fotografías

Aunque ya llevamos un par de años de inteligencia artificial generativa, ahora es cuando podemos empezar a ver el verdadero potencial que tiene esta tecnología. Un buen ejemplo lo tenemos en el asistente Firefly AI anunciado hoy por Adobe.

Por supuesto, Adobe ya fue una de las primeras grandes del sector tecnológico en adoptar la IA en sus productos, pero Firefly va mucho más allá, al permitirnos ignorar completamente la interfaz tradicional de las apps en favor de 'prompts' y órdenes.

Por eso, Adobe define esto como "un cambio fundamental en cómo se hace el trabajo creativo", ya que elimina la barrera del conocimiento técnico y las tareas laboriosas que hasta ahora han caracterizado Photoshop y otras apps orientadas a profesionales o entusiastas.

La IA que usa Photoshop por nosotros

Firefly AI no está integrado dentro de las apps de Adobe, sino que existe como su propia interfaz desde la que podremos pedirle que haga lo que necesitamos con nuestros archivos, incluyendo "flujos de trabajo complejos y con varios pasos".

Eso supone que la IA será capaz de usar las apps de Adobe por nosotros, incluyendo Photoshop, Premiere, Lightroom, Express, Illustrator y más; en vez de tener que aprender el proceso de creación y el funcionamiento de cada programa por separado, la idea es que nos centremos en el resultado que queremos.

Adobe Firefly AI Adobe

Al mismo tiempo, Adobe quiere dejar claro que el usuario sigue en control y que podrá seguir los pasos que está ejecutando el asistente, e incluso pararlo en cualquier momento para ajustar o guiar a la IA en una dirección diferente a la que está tomando.

El resultado es "distintamente tuyo" según Adobe, un claro intento de la compañía de alejarse del llamado 'AI Slop', la creación de contenido repetitivo y de baja calidad que tan criticado está siendo en redes sociales, especialmente en relación con la creatividad de los artistas.

Adobe Firefly AI

Por ejemplo, podemos pedir a Firefly AI que retoque unas fotos de primer plano, y la IA automáticamente mostrará una selección de las ediciones que puede hacer y podremos elegir la que mejor encaje con la idea que teníamos, pero también podemos entrar en cualquiera de los pasos que la IA ha dado y ajustar aspectos como el desenfoque de fondo o el recorte si no estamos convencidos.

Adobe también cree que esta herramienta puede ser especialmente útil para redes sociales, ya que podremos dirigir al asistente para que extienda nuestras imágenes y prepararlas para ser compartidas en Instagram y otras plataformas.

Firefly AI es el primer gran proyecto de Adobe relacionado con agentes de IA, programas especializados que son capaces de tomar decisiones de manera independiente y controlar otras apps o sistemas.

De esta manera, Adobe tiene la esperanza de que el uso de IA en el sector creativo se normalice, ya que este agente será capaz de aprender nuestro estilo y será 'nuestro' a diferencia de la generación de imágenes normal; aunque Adobe también ha añadido soporte de Nano Banana, Veo, y otros modelos.