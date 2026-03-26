Google Maps se recupera después de una hora caído: el servicio de mapas online sufre problemas en todo el mundo

Google Maps ha dejado de funcionar de manera repentina, pese a que el resto de servicios de la compañía se mantiene activo.

Problemas para Google. Uno de sus servicios más populares, Google Maps, se ha caído y no funciona correctamente para millones de españoles y de usuarios de todo el planeta.

A partir de las 18:30 aproximadamente, hora peninsular española, es cuando empezaron los problemas según han detectado servicios como Downdetector; además, algunos usuarios están reportando problemas con la página principal de Google.

Por el momento, la compañía no ha realizado declaraciones al respecto y por lo tanto, no existe una hora concreta de recuperación del servicio.

Los usuarios que están sufriendo el problema se están encontrando con una pantalla de error en la que Google pide perdón, explicando un posible motivo por el que están siendo bloqueados por la compañía.

El mensaje de error mostrado por Google

Y es que el mensaje de error indica que el ordenador o la red del usuario "pueden estar siendo usados para enviar peticiones automáticas". Por lo tanto, para "proteger a los usuarios", estas conexiones están siendo bloqueadas.

Esto indica que Google podría estar sufriendo un ataque DDoS (denegación de servicio), consistente en la conexión simultánea de muchos sistemas al mismo tiempo para bloquear los servidores. Sin embargo, por el momento Google no ha confirmado si eso es así. A las 19:40 aproximadamente, el servicio volvió para los usuarios afectados.