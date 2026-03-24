Ni Pixel ni Galaxy: estos móviles han dejado de funcionar con Android Auto y esta es la única solución por el momento
Si notas que el móvil se desconecta de Android Auto, no te pasa solo a ti, es un error cada vez más común entre los usuarios.
Más información: Android Auto cambia para siempre con las nuevas opciones de personalización del icono del coche de Google Maps
Google sigue lanzando actualizaciones para Android Auto, en ocasiones para implementar importantes novedades y otras, para solucionar fallos; lamentablemente, a veces estas actualizaciones introducen errores nuevos, y eso es lo que parece haber ocurrido ahora.
En los últimos días, muchos usuarios de Android están publicando quejas y dudas en redes sociales y sitios como Reddit sobre el mal funcionamiento de Android Auto, especialmente en lo que respecta a la pérdida de conexión.
Simplemente, el móvil se desconecta de la pantalla del coche y por lo tanto, Android Auto deja de funcionar porque necesita del móvil para ello. La conexión se ha vuelto inconsistente, y a veces funciona y otras veces no.
La mayoría de los afectados usan Android Auto con cable, aunque también se han dado casos de usuarios que han notado los mismos problemas con una conexión inalámbrica, incluso si su móvil está emparejado correctamente.
Otro síntoma muy común es que Android Auto consigue conectarse inicialmente, pero pierde la conexión después de un corto periodo de tiempo, aunque esto último parece ser más común en conexiones por cable.
Un detalle muy interesante es que la mayoría de los usuarios afectados usan móviles Google Pixel o Samsung Galaxy, una pista de que el problema podría provenir de una actualización publicada para esas marcas; sin embargo, también hay reportes de usuarios que usan móviles de Motorola, por lo que no podemos decir con seguridad que una marca se vea especialmente afectada.
Por el momento, Google no ha realizado declaraciones públicas sobre este fallo de Android Auto, aunque coincidiendo con estas quejas la compañía ha lanzado la versión beta de Android Auto 16.5, por lo que es posible que ya haya desarrollado una solución.
Mientras tanto, algo que podemos hacer ya para intentar solucionar el problema es cambiar de tipo de conexión; si usamos una conexión por cable, podemos intentarlo con una conexión inalámbrica si tenemos un adaptador, y viceversa.
Sin embargo, la solución que realmente parece estar teniendo más éxito entre los usuarios es la desactivación del modo de Protección Avanzada de Android 16, que podría estar interfiriendo en la conexión USB.
Según han descubierto algunos usuarios, con la Protección Avanzada el puerto USB se bloquea de manera automática pasado un tiempo después de que el móvil se bloquee; esta es una medida de seguridad para evitar ataques a través de la conexión, pero estaría afectando a Android Auto.
Por lo tanto, podemos probar a desactivar la opción "Protección del dispositivo", que es una opción que encontraremos en Configuración -> Seguridad y Privacidad -> Protección avanzada. Sin embargo, es importante volver a activarla si la seguridad es una de nuestras prioridades.