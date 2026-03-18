X, la red social conocida como Twitter, volvió a caer: ni las apps ni la página web funcionaban

X, la red social de Elon Musk, ha vuelto a sufrir serios problemas y no era capaz de mostrar nuevas publicaciones.

Ha vuelto a ocurrir. Aproximadamente a las 16:00 hora peninsular española, la red social anteriormente conocida como Twitter había dejado de funcionar completamente, y ninguno de sus apartados es accesible de manera correcta.

Estos problemas se suman a otros sufridos en los últimos meses por X, cuyo acceso se ha cortado de manera continua a lo largo de lo que llevamos de 2026; además, hay indicios de que la compañía tiene serios problemas para mantener el funcionamiento de la red social, llegando a cortar funcionalidades para ahorrar recursos.

Aproximadamente a las 16:35, la situación mejoró, sin confirmación oficial de la compañía sobre el motivo detrás de estos problemas.