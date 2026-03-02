Revolución en Android: Motorola apuesta por una versión más privada y sin Google para sus nuevos móviles

Uno de los anuncios más importantes del MWC 2026 de Barcelona para el sector Android no es un nuevo dispositivo ni una nueva app, sino un nuevo sistema operativo; GrapheneOS va a llegar a los Motorola, y puede ser justo lo que estábamos esperando.

GrapheneOS es un sistema basado en Android, que utiliza el código abierto publicado por Google para ofrecer una experiencia muy similar a la que podemos encontrar en cualquier smartphone vendido en España.

La gran diferencia es que GrapheneOS elimina todo lo relacionado con Google para centrarse completamente en la privacidad del usuario, permitiéndole decidir qué apps quiere instalar sin tener que depender del gigante tecnológico.

En un mundo en el que las "custom ROMs" son cosa del pasado, GrapheneOS es uno de los pocos proyectos que sigue vivo, pero hasta ahora, estaba disponible únicamente para los dispositivos Google Pixel. Eso ha cambiado hoy.

Como parte de sus anuncios para el MWC 2026, Motorola ha confirmado que "futuros dispositivos" serán compatibles con GrapheneOS, permitiendo a los usuarios usar este sistema en vez del que viene por defecto en sus móviles hasta ahora.

Curiosamente, el mes pasado la GrapheneOS Foundation afirmó que los dispositivos Motorola actuales no cumplían "los requisitos de hardware" del sistema operativo, y que por eso no podía ofrecerlo públicamente, pero adelantó que "se están acercando".

GrapheneOS en un móvil AndroidPolice

El motivo por el que los Pixel son los únicos móviles compatibles con GrapheneOS hasta ahora se encuentra en el chip Titan M2 que almacena la clave de cifrado privada para el acceso seguro al sistema operativo, por ejemplo, al introducir el PIN o usar el lector de huellas.

Apenas un mes después, Motorola y la GrapheneOS Foundation han llegado a un acuerdo de colaboración, por el que trabajarán juntas para "reforzar la seguridad del smartphone" y colaborar en futuros dispositivos que estarán diseñados para ser compatibles con GrapheneOS, indicando que podrían tener un chip de seguridad similar al Titan M2 de los Pixel.

Además, Motorola colaborará con la GrapheneOS Foundation para el desarrollo de nuevas funciones de seguridad que llegarán a sus dispositivos Android, además de la mejora del software que tienen preinstalado; aunque no se ha dado una fecha concreta, Motorola adelanta que se trata de un trabajo de meses.

Esta es una genial noticia para usuarios entusiastas y para los que la privacidad y la seguridad son una prioridad; también es importante para ofrecer una mayor competencia en este sector, que sigue dependiendo excesivamente de Google.

Incluso si instalar un nuevo sistema no nos interesa, este acuerdo tendrá consecuencias positivas, porque los móviles de Motorola recibirán más funciones que nos protegerán y serán mejorados con un nivel de seguridad superior.