YouTube Music cambia para siempre con las letras de las canciones, pero con Premium cuando Spotify las da gratis

La semana pasada Spotify anunció el despliegue global de las letras en numerosos países y la posibilidad de usarlas sin conexión bajo Premium. Ahora YouTube sigue sus pasos, pero tras un muro de pago.

Lo peculiar de la nueva experiencia de letras en YouTube Music es que ahora requiere la suscripción YouTube Premium o Music Premium.

La pestaña central en la pantalla de reproducción en curso añade una nueva tarjeta en la parte superior una vez que se integre esta novedad de YouTube Premium: "Te quedan x visualizaciones" y "Desbloquea las letras con Premium".

YouTube sí que ofrece de forma gratuita hasta 5 visualizaciones, pero una vez consumidas, solo se verán las primeras líneas con el resto desenfocadas y sin la posibilidad de seguir el resto.

Esta nueva experiencia de YouTube, según 9to5Google, se está desplegando en España y el resto del mundo, y Google ha estado probándola desde hace ya unos meses.

Que se pueda desbloquear cinco letras será para el usuario casual que en algún momento quiera leer la letra del nuevo tema de su artista favorito, pero no para aquel que la use cotidianamente para aprendérsela o incluso cantarla.

Si Spotify ha elevado la experiencia de letras en su app con una gran actualización, tanto para los usuarios gratuitos como los que pagan por Premium, se debe a que, incluso siendo popular, puede permitirse el pago por la licencia.

Que YouTube Premium la pase por la suscripción premium se debe más a los costes de la licencia que supone el uso de las letras.

Musixmatch o LyricFind ya tienen acuerdos con las discográficas y cobran a las plataformas una tarifa por el uso legal de estos datos, al igual que por su capacidad para que se sincronicen con la música mientras se reproduce.

Aquí Spotify tiene más margen de maniobra debido a la vasta cantidad de usuarios que cuenta en su plataforma. Justo hace unas horas anunció que cuenta con más de 750 millones de usuarios mensuales.

La jugada de YouTube Lyrics no está nada mal al ofrecer cinco letras gratis, aunque se desconoce si son diarias o cuando se resetea de nuevo el contador para poder disfrutar de más.

En España, YouTube Music Premium tiene un coste de 9,99 euros al mes para transmisión sin anuncios, descargas offline y reproducción en segundo plano.

Si pasamos a los 13,99 euros al mes extendemos esos beneficios con YouTube Premium a la app de YouTube.

Google actualmente cuenta con más de 325 millones de suscriptores a través de sus distintos servicios de consumo, entre los que destacan Google One y YouTube Premium.