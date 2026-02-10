Dos móviles top por el precio de uno: si compras el Nothing (3) en Fnac, te llevas también el (3a) Lite totalmente gratis

A veces en España se dan ofertas que son prácticamente imposibles de rechazar, sobre todo si hablamos de una marca tan consagrada en el mercado como es Nothing. Y es que gracias a un chollo de Fnac, podrás llevarte dos de sus teléfonos al precio de uno.

La firma de eCommerce ha publicado una oferta bastante inusual por la cual, al comprar el Nothing Phone (3) de gama alta, nos llevaremos a casa un Nothing Phone (3a) Lite de regalo, totalmente gratis.

Eso sí, al precio habitual del Nothing Phone (3). Para hacernos con esta oferta, tendremos que adquirir cualquiera de las versiones del Phone (3), en blanco o en negro, en sus variantes de 256 o 512 GB, por 799 euros.

Comprar dos móviles Nothing por 799 euros

El Nothing Phone (3) es el último dispositivo de gama alta lanzado por la firma de Carl Pei, y es la tercera generación de una gama de teléfonos que ha encandilado a los fans por su relación calidad-precio.

Estamos ante un teléfono de gama alta, un flagship con un diseño realmente llamativo con la ya clásica estética transparente que determina los productos de Nothing. También cuenta con un sistema GLYPH Matrix con una minipantalla en su parte trasera.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

Su pantalla está coronada por un panel de 6,67 pulgadas AMOLED, con una resolución 1.5K y 4.500 nits de brillo, con soporte Ultra HDR y bordes reducidos. Disfruta además de una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 1.000 Hz.

El procesador no es otro que el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, que si bien no se encuentra al mismo nivel de potencia que el 8 Elite de los flagship del 2024, rinde con una potencia propia de un gama alta.

Su batería de 5.150 mAh fabricada en silicio-carbono se conjunta con un conjunto de 16 GB de memoria RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento, este último en UFS 4.0. Por supuesto, monta carga rápida de 65 W.

Por otro lado, cabe destacar su sistema de cámaras basadas en TrueLes Engine 4, compuesto por cuatro sensores principales de 50 megapíxeles; tres atrás, uno en la parte frontal.

Nothing Phone (3) Chema Flores Omicrono

En la parte trasera, el Nothing Phone (3) incorpora una lente principal con un sensor de 1/1.3" y una apertura f/1.68, así como una lente periscópica equivalente a 70 milímetros, con un zoom 6x sin pérdida que con IA, se amplía a 60x.

En cuanto al vídeo, el Phone (3) presume de poder captar contenido en 4K Ultra XDR hasta 60 fps y en slow motion hasta 240 fps, con un sistema de doble estabilización para lograr tomas cinematográficas sin esfuerzo.

La joya de la corona de este móvil es Nothing OS 3.5, la capa de personalización de Nothing que pretende que el usuario use lo menos posible el teléfono. Es una interfaz fluida, rápida, útil y con un gran diseño ultraminimalista.

El Nothing Phone (3a) Lite es el dispositivo más económico de la firma, que se lanzó con un diseño reminiscente del Phone (3) en octubre del año pasado a un precio brutal de 239 euros.

Nothing Phone (3a) Lite Nothing El Androide Libre

Este teléfono incorpora una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, con brillo HDR máximo de 3.000 nits y un procesador MediaTek Dimensity 7300 Pro. No faltan 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128 GB, expansibles con tarjetas microSD.

El (3a) hace uso de un conjunto de 3 cámaras, con un sensor principal de 50 megapíxeles que se compenetran con una batería de 5.000 mAh equipada con carga rápida de 33 W. Y sí, puede grabar 4K a 30 fps.

La clave es que pagando los 799 euros que pide Fnac por el Nothing Phone (3) de 256 GB nos llevamos el Nothing Phone (3a) Lite de regalo. Teniendo en cuenta que el (3a) Lite se vende por unos 240 euros en España, estamos ante un chollo especialmente recomendable.