Google amplía las herramientas que te permiten eliminar lo que su buscador sabe de ti: desde tu pasaporte al carné de conducir

Tras el pequeño cambio, y necesario, en la página de inicio de su buscador, ahora Google amplía las funciones de eliminación de datos del usuario de "Resultados sobre ti".

Esta herramienta, que ya lleva disponible desde el verano de 2024 en España, permite a los usuarios eliminar resultados de búsqueda que contengan información sensible como número de teléfono, correo electrónico o la dirección de casa.

Ahora se amplían las opciones con la posibilidad de borrar el carné de conducir, el pasaporte o el número de la seguridad social.

Lo acaba de anunciar desde su blog, y se puede acceder a la herramienta desde la app de Google al pulsar sobre la cuenta de Google y después sobre "Resultados sobre ti".

Si es la primera vez que usamos esta funcionalidad, según TechCrunch, pasamos ante una serie de pantallas que indican sus usos más importantes como la solicitud de retirada de datos.

Selección de los tres tipos de números de identificación en Google Google

La primera ventana indica que añadamos el nombre para que Google monitorice la información que queramos.

A continuación, y como una de las novedades de esta herramienta, la posibilidad de introducir el documento de identidad, número de la seguridad social o el carné de conducir.

Se pueden seleccionar los números de identificación que queramos para que Google los monitorice y avise cuando encuentra esta información en algún resultado de búsqueda.

A continuación, se pueden introducir el resto de datos que han estado disponibles, desde la dirección de casa hasta el número de teléfono, al igual que el correo electrónico.

Confirmación de detalles Google

Una vez confirmados todos los datos, Google automáticamente monitorizará los resultados de Search y notificará al usuario si encuentra resultados que contengan su información.

Google señala que eliminar esta información de Search no la elimina del todo de la web, pero sí mantiene la información privada.

Esta actualización de "Resultados sobre ti" se está desplegando en Estados Unidos en estos días. El gigante tecnológico planea llevarla a más regiones en el futuro.

Borrado de imágenes explícitas no consentidas

Hay otra novedad sobre la solicitud de borrado de imágenes, y estas son las explícitas no consentidas en el Buscador de Google.

Solo hay que hacer clic en los tres puntos de una imagen, seleccionar "eliminar resultado" y luego sobre "Muestra una imagen sexual de mí".

Lo mejor de esta novedad es que se pueden seleccionar múltiples imágenes para solicitar su borrado desde un único formulario, en vez de reportarlas una por una.

Como hay que esperar un poco a que Google responda a las solicitudes, ahora hay un espacio en el que se pueden revisar los seguimientos de estado de todas las hechas.