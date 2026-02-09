Discord requerirá verificar la edad con escaneo facial o un documento de identidad para un acceso completo en marzo

Tras el anuncio de Pedro Sánchez para imponer una edad legal para el uso de las redes sociales en España, hoy mismo Discord ha anunciado que desplegará la verificación de edad globalmente el mes que viene.

Todas las cuentas de usuarios se configurarán automáticamente para una experiencia 'apta para adolescentes', a menos que demuestren que son adultos.

Los usuarios que no se identifiquen como adultos serán incapaces de acceder a los servidores y canales restringidos por edad, no podrán hablar en canales 'escenario' y verán filtros para cualquier contenido que la plataforma detecte como gráfico o sensible.

Hay otro aspecto determinante en relación con la protección a los adolescentes: las solicitudes de amistad y mensajes directos de usuarios desconocidos se filtrarán a una bandeja de entrada separada.

Los mensajes directos y los servidores que no están restringidos por la edad seguirán funcionando como hasta ahora.

Los usuarios no serán capaces de enviar mensajes o ver contenido en un servidor restringido por edad hasta que se complete el proceso de verificación de edad.

Savannah Badalich, director global de producto de Discord, dijo en una entrevista a The Verge que esos servidores aparecerán ocultos tras una pantalla negra hasta que el usuario se identifique como adulto.

El proceso de verificación de Discord Discord

Será imposible que se puedan unir a servidores nuevos con restricción de edad si no han pasado antes por el proceso de "una vez" de verificación de edad.

El anuncio de Discord va a la par que la ola de iniciativas similares en otras plataformas online, impulsada por la presión legal internacional que exige controles de edad y medidas de seguridad más estrictas para proteger a los menores de edad.

Ahora es un despliegue global de un sistema que ya desplegó el año pasado en el Reino Unido y Australia.

La estimación de edad facial con IA

Discord ha señalado que para eliminar el modo "adolescente por defecto" el usuario puede usar la estimación de edad facial o enviar un documento de identificación a los socios proveedores de Discord.

Ha mencionado que habrá más opciones en el futuro, aunque surgen las dudas tras la fuga de datos sufrida en octubre, que contenía imágenes de los documentos de identidad de los usuarios.

La estimación de edad facial se realiza con el análisis por IA de un vídeo selfie del usuario, aunque Discord mantiene que nunca saldrá del dispositivo del usuario.

El perfil para verificar la edad en Discord Discord

Si la estimación de grupo de edad falla, los usuarios tienen la opción de apelar o verificar con una foto el documento de identidad.

Todos los documentos serán verificados por un proveedor tercero, aunque la plataforma señala que dichas imágenes serán borradas rápidamente, en la mayoría de los casos, tras la confirmación de edad.

Badalich señala un importante aspecto del proceso con estas palabras: "No realizamos escaneos biométricos o reconocimiento facial. Lo que hacemos es una estimación facial".

Y con estas otras: "El documento de identidad se elimina de inmediato. No conservamos ninguna información como tu nombre, la ciudad en la que vives, si usaste un certificado de nacimiento o algo más, nada de esa información".

Discord está desplegando un modelo de inferencia de edad que analiza metadatos como el tipo de juegos que el usuario juega, su actividad en Discord y señales de comportamiento como las horas de trabajo o el tiempo dedicado en Discord.

Badalich dice al respecto: "Si tenemos un alto nivel de confianza de que son adultos, no tendrán que pasar por los otros procesos de verificación de edad".

Discord sabe que hay riesgo de que algunos usuarios dejen Discord por el despliegue de la verificación de edad, aunque buscarán las formas de traer de vuelta a los usuarios descontentos con la plataforma.