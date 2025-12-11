Ni ChatGPT ni Gemini, la europea Mistral: su IA abraza a DeepSeek como modelo abierto y se instala en un portátil

Tras Lumo de Proton, como otra de las IA que nacen en la Unión Europea, ahora la startup francesa Mistral AI ha presentado Devstral, que, aparte de ser un modelo de IA enfocado en la programación y capacidades agénticas, destaca por ser open source para abrazar a DeepSeek.

En el sentido de un modelo de IA que se aparta de los cerrados como Gemini de Google o ChatGPT de Gemini y se acerca a la vertiente asiática de LLMs centrados en ser open source.

Hay otro aspecto muy importante en Devstral de Mistral AI: uno de los dos modelos lanzados puede ejecutarse en un portátil sin conexión a Internet.

Lo que lo convierte en un modelo de IA muy eficiente que puede operar localmente con todo el beneficio que significa que nuestros prompts se queden en nuestro PC sin que lleguen a un servidor externo como sucede con ChatGPT, Claude o Gemini.

Este es el segundo de los modelos presentados por Mistral AI, ya que el primero es uno de alto rendimiento. Devstral 2 cuenta con 123.000 millones de parámetros y está destacando por su eficiencia frente a otros modelos.

Comparación de modelos de IA en SWE-Bench Verified Mistral AI

Es cinco veces más pequeño que DeepSeek V3.2, una nueva actualización de la startup china que está siendo aplaudida por muchos por su gran capacidad, y ocho veces más pequeño que Kimi K2 (otro modelo de IA de código abierto de la startup china Moonshot AI).

No quita que destaque en rendimiento igual o superior en pruebas como SWE-Bench Verified con un 72,2 %. Se queda por debajo de DeepSeek V3.2, pero supera a Kimi 2 Thinking.

Así que el usuario se queda con Devstral 2 (123B) y Devstral Small 2 (24B), para que el segundo se convierta en todo un caramelo para llevarlo a la boca de nuestro portátil o PC y disfrutar de la IA generativa sin conexión.

Este obtiene un 68 % en SWE-Bench Verified y con la propuesta de que se puede ejecutar en una sola GPU o la CPU.

Hay otro detalle importante en la presentación hecha por Mistral AI desde su web: Vibe CLI, una interfaz de línea de comandos que se integra directamente con los modelos Devstral.

Es un agente inteligente que se ejecuta dentro del terminal del desarrollador para leer la estructura del proyecto, usar comandos como @ o coordinar cambios en archivos.

Una iniciativa europea que reduce la distancia con los modelos de IA que provienen de China y aquellos cerrados más conocidos como Gemini, ChatGPT, Grok o Claude.

Hay un importante matiz en el lanzamiento: Devstral Small 2 cuenta con licencia Apache 2.0, mientras que Devstral 2 usa una versión modificada de la licencia MIT con una condición importante.

Las empresas que generan más de 20 millones de dólares mensuales no pueden utilizarlo sin una licencia comercial adicional. Lo que convierte a este modelo en el propicio para pequeñas empresas o startups que estén comenzando y necesiten una IA potente, eficaz y libre de cadenas.