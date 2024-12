Samsung presenta Now Bar, la función estrella de One UI 7: un asistente de texto con IA y protección de datos cuántica

Now Bar de Samsung Samsung / Manuel Ramírez El Androide Libre

One UI 7 está a punto de recibir la segunda beta y una tercera a finales de año antes de pasar a la versión final, que se estrenará en la presentación de los próximos Galaxy S25 que deberían de caer en las primeras semanas de 2025. Ahora Samsung ha dado toda la información sobre una de las funciones estrellas que se estrenará en One UI 7 basado en Android 15 y que se llama Now Bar.

Esta nueva versión de One UI se esperaba con una mejora de las funciones de inteligencia artificial generativa a través de Galaxy AI y algunas nuevas experiencias que ya detalla Samsung para así ir abriendo bocado, pero va a ser más completa de lo esperado y aparte de la parte estética y funcional, también hay un punto bien importante en lo referente a la privacidad de los datos del usuario.

Y es que no solamente se centra en algunas experiencias con Galaxy AI que hagan la vida más fácil, sino que contempla una vertiente importante al ser el móvil parte vital del día de la persona o usuario con un Samsung Galaxy: sus datos privados.

Samsung ha presentado Personal Data Engine, un potente avance en lo que respecta a la privacidad de los datos personales del usuario en el dispositivo y entre apps. El objetivo es que estos datos se almacenen en un espacio privado y seguro ya conocido por todos desde hace años con Samsung Knox y su Knox Vault; Carpeta Segura de Samsung ha sido y es una de las mejores experiencias en este sentido.

No solo guardará y protegerá los datos privados que se puedan usar con la IA en sus móviles Galaxy, sino que añade una capa extra de protección denominada como criptografía post-cuántica que asegura que los datos anden protegidos ante las amenazas de la computación cuántica.

Now Bar, la nueva función estrella de Samsung para One UI 7 Samsung El Androide Libre

Esta gran medida para la seguridad de los datos del usuario es la base para una de las novedades más llamativas e importantes que verá la luz con el estreno de One UI 7 en los Galaxy S25, y posiblemente, aunque habrá que confirmarlo, en el resto de Galaxy que se actualicen a la semana de su presentación: Now Bar.

Now Bar es una nueva experiencia de personalización en los móviles que se lleva directamente a la pantalla de bloqueo para notificar y controlar las acciones cotidianas y las apps que más se usan. La propuesta es que sea un nodo de control e informativo desde el que se pueda saber el tiempo registrado en una carrera, recibir las indicaciones de Google Maps o la comunicación en otros idiomas.

Samsung El Androide Libre [El mejor accesorio para tu móvil Samsung es un regalo imprescindible ahora por 20 euros, y seguro que se agota]

Samsung ha mostrado en un gráfico incluso el diseño y algunos de los ejemplos de Now Bar en la que el texto y distintos iconos son los protagonistas de la experiencia informativa y de control de las apps y experiencias más usadas en un Samsung Galaxy.

Y en esta barra la IA trabaja en segundo plano para ofrecer recomendaciones como sería la creación de una carpeta de apps esenciales mientras el usuario prepara las maletas de su viaje a Madrid desde París, un aviso para salir a tiempo para pillar el vuelo o incluso una playlist personalizada para escucharla durante el viaje.

La idea central de Now Bar, tal como muestra Samsung desde su web en España, es que funcione como parte de Galaxy AI y como una especie de asistente en texto con recomendaciones, notificaciones con información clave para la persona y el control de algunas experiencias para que ni haga falta desbloquear la pantalla; Google ya trabaja en algo similar para Home con un widget informativo con texto basado en IA. Y todos los datos gestionados y protegidos desde la nueva capa adicional criptográfica post-cuántica y con Knox.