Adiós a una de las mejores maneras de usar Android Auto: el primer adaptador para el coche ha sido retirado

Parece mentira lo mucho que ha mejorado Android Auto en los dos últimos años, gracias al lanzamiento constante de nuevas actualizaciones. Aunque no lo parezca, la plataforma es aún relativamente joven y muchos coches lanzados recientemente aún no son compatibles con Android Auto. Por eso, muchos usuarios dependen de adaptadores para conectar su móvil a la pantalla del coche y usar apps como Google Maps.

Lamentablemente, ahora los consumidores tienen una opción menos para usar Android Auto en el coche. Todo indica que AAWireless, uno de los mejores adaptadores para Android Auto, ha sido retirado del mercado; la buena noticia es que los usuarios siguen teniendo opciones, y que el fabricante no se ha retirado completamente del mercado y prepara un nuevo lanzamiento.

AAWireless fue, de hecho, el primer adaptador para Android Auto que llegó al mercado. Este pequeño dispositivo funciona como 'puente' entre nuestro móvil y la pantalla del coche, usando una combinación de cable y conectividad Bluetooth para realizar la conexión inicial. Una vez configurado, el AAWireless envía los datos del móvil a la pantalla, para que pueda mostrar la interfaz y las apps. Se trata de un concepto muy exitoso, que ha sido copiado por muchas otras marcas y tiene buena parte de culpa del éxito de Android Auto en usuarios de coches que no son nuevos.

Ahora, este veterano de la industria ha sido jubilado. El AAWireless ya no aparece en la lista de productos del fabricante, y ha sido retirado de tiendas de terceros como Amazon, donde ya sólo aparecen 'clones' que intentan imitar su funcionamiento. Afortunadamente, no faltan buenas alternativas al AAWireless, y la primera llega del propio fabricante: el AAWireless TWO trae algunas ventajas, como la conectividad sin cables.

Pero tal vez lo recomendable sería esperar, porque el fabricante del AAWireless ha anunciado el próximo lanzamiento del AAWireless TWO+, una nueva versión mejorada que trae importantes novedades, incluyendo compatibilidad con CarPlay de Apple.

Por lo tanto, con un único dispositivo podremos conectar tanto nuestro móvil Android como nuestro iPhone, aprovechando ambas plataformas dependiendo de nuestras necesidades. Este sería un gran golpe sobre la mesa, que puede hacer que esta marca vuelva a ser la más recomendable.

Pero si no podemos esperar, y sólo queremos usar Android Auto, la mejor alternativa sigue siendo el Motorola MA1. Este dispositivo es tan bueno que incluso ha sido recomendado por Google como la mejor manera de usar Android Auto en coches que no son compatibles de fábrica.

Aunque el concepto es el mismo que el AAWireless, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre pudimos comprobar que el Motorola MA1 es el mejor accesorio para usar Android Auto sin cables. Los usuarios parecen estar de acuerdo, porque es un dispositivo muy solicitado y que raramente se encuentra de oferta, simplemente porque la demanda es muy elevada. De hecho, el Motorola MA1 llegó a desaparecer de las tiendas durante un corto periodo, pero ya está disponible de nuevo.