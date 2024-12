Elon Musk lanza Grok en España y gratis: la nueva IA que permite crear imágenes completamente sin censura

Las llamas de la polémica sobre la IA generativa han vuelto a ser reavivadas, después de un periodo de relativa tranquilidad en la que las compañías estaban buscando los límites. Sin embargo, ahora parece que esos límites se han eliminado completamente. Hoy mismo, OpenAI ha lanzado Sora, su IA capaz de generar vídeos muy convincentes y capaces de engañar a cualquiera, pero no es el único lanzamiento polémico en el sector.

X, la red social propiedad de Elon Musk, también tiene su propia Inteligencia Artificial, llamada Grok; hasta ahora, era una de las ventajas que tenían los usuarios de la suscripción de pago Premium, pero en un movimiento sorprendente, la compañía ha decidido hacerla gratuita. Ahora, todos los usuarios de X pueden usar Grok, incluyendo en España y el resto de la Unión Europea, pese a las leyes más duras que existen contra el abuso de la IA. La IA está disponible como una nueva pestaña en la app móvil, o accediendo a x.com/i/grok desde un navegador web.

A simple vista, Grok es una IA como muchas otras, con funciones y capacidades similares a ChatGPT; por lo tanto, podemos hacer preguntas y presentar problemas para que la IA nos lo solucione. Entre los ejemplos que pone la propia X, se encuentra "Cuéntame los titulares de hoy", "Ayúdame a escribir una carta de presentación", o "Recomienda un juego de rol de fantasía". Grok también tiene un generador de imágenes, gracias al último modelo Grok-2 lanzado el pasado mes de agosto, por lo que también podemos hacer realidad nuestras descripciones.

Lo que realmente hace destacar a Grok del resto de proyectos de IA generativa es la aparente falta de censura, lo que se traduce en creaciones alocadas y que ya se están usando para todo tipo de fines, incluyendo los maliciosos. No es que podamos crear cualquier cosa, pero la IA no parece tener problemas en aceptar descripciones que no serían aceptadas por otras IA.

Por ejemplo, Grok permite crear imágenes de personas reales, a diferencia de la mayoría de aplicaciones similares, que suelen bloquear ese tipo de creaciones para evitar abusos y posibles problemas legales.

Ejemplo de imagen generada por la IA de X Grok El Androide Libre

Eso significa que podemos, por ejemplo, crear una imagen de un político disparando unas pistolas, un futbolista con la camiseta del equipo rival, o un personaje de dibujos animados encontrándose con un famoso. La imaginación parece ser el límite, para bien y para mal.

Aunque Grok está disponible de manera gratuita para todo el mundo, no se han eliminado todas las restricciones. Los usuarios pueden realizar un máximo de 10 cuestiones a Grok cada dos horas; para eliminar esa restricción, es necesario tener una cuenta Premium.

La suscripción Premium de X parte de los 8 euros al mes, o Premium+, que cuesta 16 euros al mes (sólo si compramos a través de la página web, es más caro si lo compramos a través de la app móvil)