Huawei sigue apostando por Android, al menos en España: así es el nuevo plan de la compañía fuera de China

Huawei ha cumplido la 'amenaza' que llevaba haciendo desde hace años: finalmente se ha separado de Android. El nuevo HarmonyOS Next es un sistema operativo completamente nuevo, que no usa el núcleo de Android y está diseñado para todo tipo de dispositivos, desde móviles hasta relojes inteligentes, coches y dispositivos del Internet de las Cosas.

Los primeros móviles diseñados para HarmonyOS Next han sido anunciados esta misma semana: los Mate 70, Mate 70 Pro y Mate X6 Fold; estos serán los dispositivos que intentarán demostrar que la plataforma de Huawei está a la altura no sólo de Android, también de iOS. Y a juzgar por las primeras impresiones, lo está consiguiendo, garantizando la compatibilidad con muchas de las apps más populares a través de su propia tienda… en China.

Había ciertas dudas sobre cuál era el plan de Huawei para el mercado global, y no ha hecho falta esperar mucho para resolverlas. Según ha revelado South China Morning Post, Huawei tiene planes de futuro para lanzar HarmonyOS Next en el mercado global, pero por el momento, se va a centrar exclusivamente en China; HarmonyOS Next no será lanzado en España por ahora, y los próximos móviles de la marca vendrán con HarmonyOS 4.3, que sigue basado en el código de Android.

Tiene todo el sentido del mundo que el mercado global no sea la prioridad para la compañía. No en vano, el lanzamiento de HarmonyOS Next es el resultado de varios años difíciles para Huawei por el bloqueo comercial impuesto por el gobierno estadounidense; y teniendo en cuenta que el presidente que firmó ese bloqueo, Donald Trump, va a volver al poder, es poco probable que Huawei vaya a conseguir un respiro próximamente.

Por este bloqueo, los últimos lanzamientos de Huawei han tenido que solventar muchos obstáculos, tanto en 'hardware' (al no poder usar los últimos chips de Qualcomm) como en 'software'; los móviles de Huawei son de los pocos vendidos en España que vienen sin las apps de Google preinstaladas, incluyendo la tienda de apps Play Store.

Sin embargo, los móviles de Huawei vendidos en España siguen siendo compatibles con apps de Android, ya sean descargadas a través de la AppGallery de Huawei, o a través de terceros; todo gracias a que usan la capa EMUI, basada en el código abierto de Android. Incluso existen 'trucos'para instalar algunas de las apps para Android más usadas como WhatsApp o YouTube.

Pero en China, esas apps no son usadas o son directamente ilegales, así que el hecho de que HarmonyOS Next no sea compatible con las apps de Android, no es un problema tan grande allí; especialmente con el trabajo que ha hecho Huawei para convencer a los grandes desarrolladores para que lancen apps compatibles. Por ahora, Huawei parece contenta con seguir manteniendo EMUI para el mercado global, aunque sea bajo el nombre de HarmonyOS, en vez de lanzar el nuevo sistema.