Elon Musk entra en pánico: la nueva función de X intenta ocultar la migración de usuarios a Bluesky, el 'Twitter de siempre'

La historia de Bluesky es de esas que se van a recordar durante mucho tiempo. La red social nació como una copia de Twitter, ahora conocida como X, y durante el primer año de vida apenas consiguió atraer a 15 millones de usuarios. Eso cambió este mes de noviembre; en el momento de escribir estas palabras, Bluesky ha superado los 23,3 millones de usuarios y su crecimiento continúa a un ritmo muy elevado, hasta el punto de que está amenazando a Threads, la otra alternativa a X.

No es sólo que la gente esté probando Bluesky: es que también está borrando sus cuentas de X, y eso está resultando en una caída en las interacciones en la red social. Puede que la gota que colmó el vaso fuese la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, con Elon Musk como gran aliado; o puede que sean las últimas decisiones polémicas del multimillonario, como el entrenamiento de IA con las publicaciones de los usuarios o la declaración de que todas las cuentas de X son propiedad de Elon Musk.

Sea como sea, es evidente que X está notando esta migración de usuarios, y por primera vez, estamos viendo una reacción; aunque puede que no sea la reacción que estábamos esperando. La desarrolladora de la app de X, May Ly, ha confirmado un importante cambio en la manera en la que se muestran las estadísticas de los mensajes publicados en X; a partir de ahora, los usuarios pueden ocultar los botones y las cifras de respuestas, retuits y 'Me gusta', que hasta ahora se mostraban debajo de cada mensaje.

Este cambio es llamativo porque se trata de un giro de 180 grados respecto a los cambios que ha aplicado Elon Musk en el tiempo que ha estado al frente de Twitter, ahora X. Fue Elon Musk el que anunció a bombo y platillo el contador de visualizaciones de Twitter, una manera de conocer el alcance de nuestros mensajes en la red social (aunque ha recibido críticas de estar 'inflado'). De la misma manera, las cifras de interacción han tenido una gran importancia en la interfaz de la app de X.

De repente, la compañía ha decidido que esas cifras no son importantes, y que se pueden ocultar; aunque por el momento, esta opción no está activada por defecto, y es necesario entrar en la configuración de la app para activarla.

Puede que sea una coincidencia, y que esta decisión no tenga nada que ver con la pérdida de usuarios de X y la caída en las interacciones; el propio Musk defiende el cambio afirmando que así la interfaz queda más limpia. Pero es un cambio curioso, como mínimo, en el peor momento que ha pasado la plataforma hasta ahora; al menos, en lo que respecta a su base de usuarios.

Mientras tanto, Bluesky ha dado otro paso para parecerse más a Twitter, con una actualización que añade una nueva manera de ordenar las respuestas por lo "calientes" que son; en otras palabras, permite mostrar primero las respuestas que han recibido más interacciones como respuestas o 'Me gusta', como se hacía en Twitter. La opción se ha activado por defecto, aunque podemos cambiarla al método clásico de Bluesky de que se muestren primero las respuestas antiguas.