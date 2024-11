Tu perfil de X no te pertenece: Elon Musk asegura que es el propietario de todas las cuentas de usuario de la red social

X, red social conocida antiguamente como Twitter, no está pasando por su mejor momento. La red social se está volviendo tóxica y está perdiendo una gran cantidad de usuarios en España y todo el mundo, que están huyendo a otras plataformas, como Bluesky; incluso recientemente admitió estar ocultando la visibilidad de 'tuits' que tengan enlaces a medios de comunicación. Ahora, la última polémica viene directamente de Elon Musk, quien ha asegurado ser el propietario de todas las cuentas de usuario de la red social.

Elon Musk, que en el año 2022 compró Twitter, red social conocida en la actualidad como X, no sólo se hizo con la compañía, sino que también con las cuentas de usuario que están registradas en la plataforma y que siguen activas en el presente. Al menos eso es lo que el magnate ha revelado después de realizar una presentación en un juicio en el que X reclamó la propiedad de todas las cuentas de la plataforma, y es que la empresa está tratando de detener la venta de 'InfoWars' de Alex Jones.

La venta de la empresa de medios de comunicación está actualmente en curso y The Onion, una organización estadounidense de noticias satíricas, está tratando de comprarlo a Alex Jones. Sin embargo, y para impedir que esto suceda, en una nueva demanda de X Corp se afirma que la empresa de medios sociales es "propietaria" de todas las cuentas registradas y activas en la plataforma, sobre todo porque los usuarios aceptaron sus condiciones para utilizarla, según informan desde 404Media.

El magnate Elon Musk, propietario de X. Reuters Omicrono

Por lo que a pesar de que los usuarios creen o gestionen sus cuentas, X sigue siendo, en última instancia, el propietario de las mismas. "Dicho de manera simple, las cuentas son de modo inherente parte de X Corp.’s Services, lo mismo que su uso. El usuario debe utilizar X Corp.’s Services para crear una cuenta en primer lugar, y para seguir usando la cuenta después", ha señalado la compañía de Elon Musk en la presentación ante los tribunales el pasado lunes.

Eso sí, X ha asegurado que no es propietaria del contenido que los usuarios registrados publican a través de la plataforma, pero aun así sigue teniendo un control masivo sobre él; recordando a los usuarios que X y Elon Musk siguen teniendo la última palabra.

"Si bien X Corp. no toma posición en cuanto a la venta de ningún contenido publicado en las cuentas de X, X Corp. es la única propietaria de los servicios que se venden como parte de la venta de cuentas de X. Y aunque X Corp. otorga a los titulares de cuentas como Jones y FSS la licencia para usar los servicios, esa licencia no es asignable, tanto bajo los términos de la TOS como bajo la ley aplicable (es decir, como contrato de servicios personales) y por tanto el fiduciario no puede vender, asignar o transferir esa licencia sin consentimiento de X. Corp", ha indicado la compañía.