Golpe a las IPTV para ver fútbol gratis en España: Telegram avisa a los usuarios de que está dando sus datos a la Guardia Civil

Las consecuencias de la Operación Corsario Azul de la Guardia Civil contra las plataformas piratas que tienen grupos en Telegram ya se están notando, con una gran 'desbandada' entre las comunidades españolas que aún quedan en la plataforma de mensajería.

La semana pasada saltó la noticia del gran éxito de la operación para cerrar la plataforma Cristal Azul, que ofrecía acceso a partidos de fútbol de primera y segunda división; la clave es que, en vez de tener que descargar una app o acceder a una página web, los responsables tenían una extensión de Kodi, un popular programa compatible con Android TV y otros sistemas para televisores inteligentes.

Aunque Kodi fue lanzado originalmente para ayudar a los usuarios a gestionar y reproducir sus archivos multimedia, usando la extensión de Cristal Azul, los usuarios podían modificar el programa para reproducir partidos en directo de LaLiga, sin necesidad de comprar una licencia ni de contratar un servicio adicional. Los investigadores de los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil lograron dar con el origen de esta extensión, un grupo de Telegram en el que sus creadores la distribuían a los usuarios.

La Operación Corsario Azul logró cerrar el grupo de Telegram y con este, la distribución de la extensión, además de identificar a un varón de 37 años que se considera como el máximo responsable de la plataforma pirata, cuyos daños se valoran en más de 42 millones de euros. Pero esta operación ha conseguido mucho más que cerrar un simple grupo de Telegram; porque en apenas tres días, multitud de plataformas y grupos similares han cerrado de manera definitiva.

Los creadores de extensiones muy populares, como Luar, Kodivertido y TVChopo, han anunciado su cierre "de manera inmediata" y en muchos casos han borrado todo el contenido que alojaban en páginas como Github, además de cerrar los grupos de Telegram en los que se organizaban. Estamos ante una auténtica 'pandemia' en el sector de la piratería en español; en menos de una semana, los usuarios piratas han perdido una gran cantidad de métodos para acceder a fútbol, películas y series gratis.

El motivo detrás de este cierre masivo de plataformas piratas es evidente cuando leemos las palabras de Telegram, que aclaran su participación en la operación de la Guardia Civil. En declaraciones a AVPasión, Telegram afirma que "las direcciones IP y los números de teléfono" de los usuarios que violen sus reglas pueden ser "revelados a las autoridades pertinentes".

Manuel Ramírez El Androide Libre Cambio histórico en Telegram: compartirá los datos personales del usuario bajo orden judicial

Por lo tanto, aunque la compañía ha evitado explicar su participación en la operación, es evidente que ha entregado datos de los usuarios a la Guardia Civil, que podrían haber servido para identificar al responsable de Cristal Azul. En realidad, Telegram sólo está recordando que hace poco cambió los términos de servicio, lo que le permite compartir esos datos con las autoridades si éstas presentan "solicitudes legales válidas".

Telegram no ha aclarado cuántos usuarios se han visto afectados por la reciente operación de la Guardia Civil; no sabemos si ha compartido los datos de todos los usuarios del grupo de Cristal Azul, o si sólo ha ayudado a identificar al responsable del grupo. La compañía sólo publicará su informe de transparencia una vez al año, así que aún no se conoce el impacto de la nueva política. Aunque en España aún no se puede multar por ver IPTV, este tipo de acciones lo facilitará en un futuro, ya que las autoridades podrán solicitar a Telegram la lista de usuarios, sus direcciones IP y números de teléfono.