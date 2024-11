Adiós a contestar las llamadas de móvil: el Pixel de Google las responderá por ti con inteligencia artificial

Call Screen es una de las opciones de los móviles de Google que más ha llamado la atención porque evita 'ponerse al teléfono' en ciertas llamadas que suelen ser muy de 'protocolo', pero ahora incluso va a ser más útil con el nuevo desarrollo que integra los modelos mayores de lenguaje en lo denominado como 'AI Replies'.

No todas las llamadas suelen ser personales, y hay muchas que no dejan de ser las típicas de 'hola', 'dame más información', 'quién llama', 'si puede volver a darme un telefonazo más tarde' y el 'gracias'. Este tipo de llamadas van a pasar casi a ser automatizadas con lo nuevo de Google para sus móviles Pixel.

Las respuestas de Call Screen basadas en contexto actualmente permiten responder fácilmente a este tipo de llamadas en las que, por ejemplo, simplemente hay que confirmar la asistencia al dentista. Si se recibe una llamada así, lo que hace el Pixel es mostrar respuestas sugeridas al usuario que están personalizadas según la llamada realizada, como puede ser "confirmar" o "cancelar cita".

Call Screen en el Pixel 9to5Google El Androide Libre

Lo que evita muchas de esas llamadas que suelen llevar tiempo y energía, pero que casi están automatizadas en sus pasos. AI Replies es el siguiente paso a dar por parte de Google para mejorar totalmente la experiencia según se ha encontrado en unas líneas de código de la app Teléfono de Google, en las que se puede leer "Call Assist sugiere nuevas repuestas inteligentes potenciadas con IA basadas en las respuestas de la persona que llama".

Hay otro detalle importante por parte de Google como un gran cambio, ya que ahora denomina Call Assist a una serie de características como Call Notes, Hold for Me, Direct My Call y Clear Calling. De hecho, ahora es representado con el icono de Gemini en vez del logo del asistente.

Esta nueva experiencia de dejar que conteste la IA a las llamadas, según 9to5Google, se caracterizará por adaptarse de una mejor forma a ciertos escenarios y ofrecer así mejores respuestas al que llame. Lo que no ha aparecido en el código es el ajuste que debe permitir a los usuarios la posibilidad de activar las respuestas con IA.

Esta nueva experiencia posiblemente llegue a España en algún momento, como ha sucedido con Call Screen que finalmente se actualizó con unavoz más humana y las respuestas contextuales en el Pixel Drop lanzado el mismo día que se actualizaron los móviles de Google a Android 15.