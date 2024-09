Adiós al termómetro: una de las mejores funciones de los Google Pixel por fin llega a España, un año después

Parece mentira, pero la mayoría de la gente no habla de una de las funciones más originales y exclusivas que tienen los móviles Pixel: el sensor de temperatura. No encontrarás otro móvil con un añadido semejante, al menos no uno dirigido al público general; y sin embargo, es fácil olvidarse de que lo tenemos.

La razón por la que este sensor pasa desapercibido es muy sencilla: hasta ahora, ha sido algo inútil. El sensor de temperatura fue presentado con el Pixel 8 Pro, y ya entonces su utilidad estaba en entredicho. Eso es porque inicialmente, la función de temperatura del móvil sólo funcionaba con objetos; tenemos varias opciones de materiales como alimentos, bebidas, metales, plásticos y madera, entre las que podemos elegir.

En otras palabras, el sensor no funcionaba con personas, al menos al principio; no fue hasta varios meses después de su lanzamiento, en enero, que la app de Termómetro se actualizó en los Estados Unidos para permitir la medición de la temperatura en personas. Pero en España, seguía siendo un añadido que sólo tenía sentido como una curiosidad o en ciertas circunstancias muy concretas.

Afortunadamente, eso va a cambiar pronto. La documentación de Fitbit se ha actualizado, confirmando que el termómetro por fin va a funcionar en personas dentro de España; en concreto, funcionará en 23 países de la Unión Europea, además de en Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y los Estados Unidos.

En una futura actualización de la app Termómetro, aparecerá una nueva opción que permitirá medir la temperatura de una persona de manera precisa; eliminando la necesidad de comprar un termómetro dedicado. En el momento de escribir estas palabras, la opción aún no ha aparecido en los Pixel 8 Pro en España, pero se espera que lo haga próximamente.

El motivo por el que Google no ha podido activar el termómetro para personas es burocrático; en concreto, la compañía debía obtener permiso de las autoridades sanitarias para ofrecer funciones avanzadas relacionadas con la salud. Es el mismo proceso que deben seguir los relojes inteligentes para ofrecer funciones como electrocardiogramas, por ejemplo.

Ese es el motivo por el que, para poder usar el termómetro del Pixel Pro, tendrás que usar una tarjeta SIM o eSIM de un operador español o de otro de los países que han dado el visto bueno. Por supuesto, nada te impedía usar el termómetro del Pixel en una persona; pero los resultados no eran fiables, ya que el dispositivo debía estar calibrado para humanos. Con la próxima actualización, los resultados deberían ser mucho más precisos.

Para Google, el termómetro de los Pixel Pro es un añadido que demuestra su apuesta por la salud; eso explica que el sensor se mantuviese en el Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL, pese al rediseño del móvil. Los resultados pueden ser sincronizados automáticamente con nuestra cuenta de Fitbit, lo que nos permitirá llevar un registro de nuestra evolución. Si decidimos no conectar nuestra cuenta, la app de Termómetro sólo registrará los datos durante siete días, y los borrará después de ese plazo.