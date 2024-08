El Spectrum vuelve a España: el clásico ordenador de los 80 ahora viene con decenas de juegos por menos de 100 euros

The Spectrum Retro Games El Androide Libre

Una de las tendencias más populares de los últimos años son las réplicas 'mini' de consolas vendidas originalmente hace años. La NES Mini de Nintendo fue la que arrancó esta moda, y desde entonces, hemos visto consolas de Sega, Sony y recientemente, Atari con la 7800 Plus, 'miniaturizadas'.

Pero no son sólo consolas; los ordenadores también se han sumado a la tendencia, y la propia Atari lo demostró con el relanzamiento del Atari 400. Ahora, la misma compañía detrás de aquel proyecto, Retro Games, ha presentado su nuevo producto, y será muy familiar para muchos españoles.

Hablamos del ZX Spectrum, uno de los ordenadores de 8 bits más populares durante la década de los 80. Gracias a su pequeño formato integrado, que sólo necesitaba conectarse a una pantalla, y su bajo precio comparado con las alternativas, el ZX Spectrum fue increíblemente popular en Europa y sirvió como punto de entrada en el mundo tecnológico para millones de personas. De hecho, el Spectrum es responsable de iniciar las carreras de muchos programadores, que años después, lanzarían juegos y programas de gran éxito.

El Spectrum conectó con el mercado español de una manera que otros ordenadores no fueron capaces, en parte gracias a versiones fabricadas en España. La llamada "Edad de Oro" del software español dio inicio con el Spectrum y con compañías como Dinamic, Opera Soft y Topo Soft.

The Spectrum es el nuevo producto de Retro Games, que nos permitirá revivir, o disfrutar por primera vez, de esa experiencia. Como es habitual en la compañía, el diseño es una réplica muy cercana del ordenador original, incluyendo las infames teclas blandas que lo caracterizaban. De hecho, esta no es una versión 'mini' del Spectrum, y tiene el mismo tamaño que el dispositivo original. Sólo hay algunos detalles que delatan que se trata de una réplica, como algunos nombres que han tenido que ser cambiados por cuestión de licencias.

Como es lo habitual, el hardware original ha sido sustituido por un sistema moderno, que permite ejecutar los juegos a través de emulación; lo bueno de esto es que The Spectrum es capaz de ejecutar software diseñado tanto para la versión de 48 KB como la de 128 KB de memoria del original.

También permite acceder a funciones modernas como el retroceso de hasta 40 segundos o 4 ranuras de guardado diferentes, además de mostrar los juegos en el formato original o ampliado a pantallas actuales, con y sin filtros, y con la capacidad de ajustar los bordes y elegir entre 12 marcos.

The Spectrum es compatible con 3.500 juegos; es posible usar uno de los cuatro puertos USB-A para conectar una unidad de almacenamiento externa y acceder a los juegos que ya tengamos. Además, el dispositivo viene con 48 juegos preinstalados, entre los que se encuentran Manic Miner, The Hobbit y Head Over Heels, además de los españoles Phantis y Army Moves.

The Spectrum ya se puede reservar en España, con un precio de 99,99 euros, con una fecha de lanzamiento prevista para el 21 de noviembre de 2024. Algunas tiendas ofrecerán una edición limitada con arte de Alfonso Azpiri, el artista más asociado con esta época del software español, además de dos juegos exclusivos: Wells & Fargo, y Viaje al Centro de la Tierra.