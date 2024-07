Adiós a tus extensiones favoritas de Chrome: Google empieza a avisar a los usuarios que las va a borrar pronto

El 2024 iba a ser el año más importante en mucho tiempo para Google Chrome. El navegador web iba a realizar dos cambios que traían mucha polémica detrás y que podían afectar a la privacidad del usuario y hacerle perder funcionalidades. Google ya ha tenido que dar marcha atrás con uno de esos cambios, el fin de las ‘cookies’ de terceros, pero sigue adelante con el segundo: el fin de muchas extensiones populares para Chrome.

Y es que Google ha decidido continuar con la adopción de Manifest V3, y eso se traducirá en la eliminación de extensiones que no sean compatibles con el nuevo estándar; incluyendo extensiones que siguen funcionando pero que ya no son soportadas, o que ya no pueden funcionar de la misma manera con las nuevas reglas. Y ahora, Google ha dado otro paso para completar este polémico cambio.

Los usuarios de Google Chrome que han actualizado a la última versión del navegador se han encontrado con un nuevo aviso en la sección de la configuración de Chrome dedicada a las extensiones, que indica que “Puede que estas extensiones dejen de admitirse próximamente”; es un eufemismo, porque el resultado final es que esas extensiones pueden ser borradas automáticamente de nuestro navegador si nada cambia de aquí a finales de año.

Para saber si nuestras extensiones se van a ver afectadas, debemos entrar en Chrome en el escritorio, pulsar en el botón de los tres puntos y en “Extensiones”. Se abrirá la página para gestionar las extensiones que tenemos instaladas, con una nueva sección que indicará las extensiones que pueden ser eliminadas próximamente; tenemos la opción de “Buscar alternativa”, un botón que nos llevará a la Chrome Web Store con una lista de extensiones similares, pero no la misma. Y todo, por culpa de ‘Manifest V3’.

Manifest V3 es un conjunto de instrucciones que los desarrolladores pueden usar para crear extensiones para el navegador Chrome; hasta ahora, se usaba la versión V2, pero desde la versión 80 de Chrome se puede usar la versión V3. La clave es que entre una versión y otra se han impuesto grandes limitaciones en lo que las extensiones tienen permitido hacer en el navegador y en las páginas web que visitamos.

Oficialmente, Google afirma que estos cambios de Manifest V3 fueron implementados para mejorar la seguridad y la privacidad del navegador. En la práctica, a nadie se le escapa que las extensiones más afectadas por el cambio son los bloqueadores de anuncios y de rastreo en Internet, ambos aspectos con los que Google gana mucho dinero.

Lista de extensiones que van a dejar de funcionar en una instalación de Chrome El Androide Libre

No han faltado las acusaciones contra Google por sacrificar la privacidad de los usuarios para poder mostrarles anuncios personalizados, y la reciente polémica con las ‘cookies’ de terceros no ha ayudado. Google se ha defendido ampliando los límites, pero eso ha hecho poco para calmar los ánimos.

Si una de nuestras extensiones favoritas está en la lista, es posible que deje de funcionar a finales de 2024, que es cuando se espera que se elimine el soporte de Manifest V2 de Chrome. Sin embargo, es posible que mientras tanto los desarrolladores que aún quedan por pasarse a Manifest V3 lo hagan en algún momento y actualicen sus extensiones. Es algo que no sabremos hasta que llegue el momento.

Mientras tanto, muchos usuarios están pensando en cambiar de navegador para seguir usando sus extensiones favoritas. La mala noticia es que no hay muchas alternativas: Mozilla Firefox es el navegador más popular que no usará Manifest V3 y seguirá permitiendo las extensiones que serán borradas en Chrome. Otras como Microsoft Edge, Opera o Vivaldi probablemente tendrán que bloquear las extensiones, ya que son navegadores basados en el mismo código fuente que Chrome.