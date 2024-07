Adiós al WiFi lento con los nuevos routers de Xiaomi en España: configuración fácil para IPTV y por menos de 50€

Es muy probable que últimamente hayas notado que Internet va más lento, pero la culpa no es de la conexión de tu operadora, y probablemente deberías cambiar de router. La llegada de servicios de streaming 4K en alta calidad, nuevos dispositivos del Internet de las cosas y nuevos móviles con mejores conexiones son los ‘culpables’ de que notes que todo va peor; y el ‘cuello de botella’, probablemente, esté en tu router.

Si sigues usando el router que te dio la operadora, es muy probable que no estés aprovechando el ancho de banda de tu conexión, ya sea porque la conexión WiFi que usa no está basada en los últimos estándares o porque, simplemente, no tiene la potencia para gestionar todas las conexiones que tienes en tu casa. La solución es comprar un router independiente que tenga la potencia necesaria, y ahora, Xiaomi nos ofrece dos alternativas muy baratas.

Empezando por el Xiaomi Router AX3000T, este modelo cuesta sólo 49,99 euros, pero ofrece acceso a nuevas tecnologías y a más potencia que la de un router convencional. Está basado en el estándar WiFi 6 de alta velocidad con transferencias de hasta 2976 Mbps, que debería ser más que suficiente para el ‘streaming’ de películas en 4K, por ejemplo, a nuestro televisor inteligente. Eso supone una diferencia de más del 100% respecto a la pasada generación de routers de Xiaomi, y se consigue gracias a nuevas antenas de banda 5G ‘2+1’ con un ancho de banda de hasta 160 Hz.

Este router está diseñado para ser usado en una casa con varias habitaciones y dispositivos. Gracias a la tecnología OFDMA, se pueden usar varios dispositivos al mismo tiempo sin problemas, ya sea retransmitiendo o jugando online al mismo tiempo sin congestionar la red. Y la tecnología Xtra Range, con una antena adicional, permite llevar la señal a través de las paredes y llega a más habitaciones; este router también es compatible con las redes en malla, y podemos conectar una segunda unidad para cubrir todo el hogar, incluso varios pisos.

El Xiaomi Router AX3000T está basado en un procesador de doble núcleo de 1,3 GHz, con memoria de 256 MB; gracias a la conexión NFC integrada, la conexión con el móvil es directa y sencilla. Un detalle importante está en la compatibilidad con IPTV, concretamente con la multiplexación de línea única para simplificar el cableado del hogar; con una configuración sencilla, podemos configurar el router para admitir ese tipo de conexiones.

Xiaomi Router AX1500 Xiaomi El Androide Libre

El segundo modelo anunciado hoy es incluso más barato: el Xiaomi Router AX1500 por sólo 39,99 euros. Este router no es tan avanzado ni potente, pero cuenta con acceso a las mismas tecnologías que su ‘hermano mayor’, incluyendo WiFi 6 en la banda de los 5 GHz y compatibilidad con redes en malla para conectar varios routers entre sí y cubrir toda la casa; sin embargo, en su caso la velocidad máxima teórica se queda en los 1.500 Mbps.

Este router también es compatible con la tecnología OFDMA para tener varios dispositivos usando la conexión al mismo tiempo, y también permite la configuración sencilla para usar IPTV. Por lo tanto, puede ser una buena alternativa como ‘segundo router’ para cubrir todo el hogar sin tener que pagar mucho más.