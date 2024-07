OnePlus lanza un aluvión de novedades en España: el móvil Nord 4, la Pad 2 y el Watch 2R

Justo al año de lanzar el OnePlus Nord 3 en España, el fabricante acaba de presentar su renovación con el Nord 4 que viene acompañado de otras importante sorpresas: el OnePlus Watch 2R, el OnePlus Pad 2 y los auriculares Nord Buds 3 Pro. Una masiva renovación en su catálogo de productos en España para volver a recalcar la importancia de la marca en el sector con una serie de premisas, novedad en el diseño y especificaciones de altura.

El OnePlus Watch 2R saldrá a la venta el 16 de julio en España y Europa partiendo de un precio de 279 euros en los colores Gunmetal Gray y Forest Green; con un descuento de 30 euros. El OnePlus Nord 4 se hará disponible el próximo 8 de agosto a un precio de 499 euros en la variante de 16 + 512 GB y de 599 euros la de 12 + 256 GB por 499 euros. La tablet OnePlus Pad 2 desde el 1 de agosto en una única versión de 12 + 256 GB por 549 euros. Los OnePlus Nord Buds 3 Pro se ponen a la venta el 16 de julio por 72,59 euros al cambio.

El móvil viene acompañado de suculentos regalos al reservarse: bolso de viaje de TUMI (valorado en 210 euros), los auriculares OnePlus Nord Buds 3 Pro, funda para el móvil (valorada en 39,99 euros) o un adaptador OnePlus 80 W SuperVooc. Está disponible para su reserva al igual que el reloj desde su web en España.

OnePlus Nord 4 El Androide Libre

El OnePlus Nord 4 destaca en el uso del aluminio como el material único en su fabricación para ser uno de sus importantes aspectos para diferenciarse de la competencia, que, al igual que OnePlus, abandonó hace años la fabricación de móviles totalmente metálicos para adoptar el uso del cristal y menos metal.

Un móvil de 7,99 mm de grosor que cuenta en su interior con el chip Snapdragon 7 Plus Gen 3 de Qualcomm, 16 GB de RAM y 512 GB de interna en una de sus variantes. La batería es de 5.500 mAh con una carga rápida de 100 W; se carga del 1 al 100 % en solo 28 minutos y hasta 5 horas de reproducción de series con una carga de 5 minutos.

OnePlus Nord 4 El Androide Libre

El sistema de cámaras es dual: capitaneado por una principal de 50 Mpx (Sony LYT-600) y una ultra gran angular de 8 Mpx. En el frontal incluye una para selfies de 16 Mpx. Pero lo importante en la fotografía del OnePlus Nord 4 está en las nuevas funciones de inteligencia artificial como son AI Best Face y AI Clear Face que llegarán a finales de año y la presente en el lanzamiento, Smart Cutout 2.0; una para arreglar las selfies en grupo al estilo de Best Take de los Pixel 8, la segunda para mejorar la definición y nitidez de las fotografías y la tercera para combinar capturas.

La IA también está presente en la gestión de la CPU, RAM y ROM, al igual que en varias herramientas de productividad: AI Speak, AI Summary y AI Writer; las dos primeras para compartir información en webs y apps y la tercera para redactar un mensaje con breves indicaciones. Una última, AI Recording Summary para pasar a texto la nota de voz grabada de hasta una hora similar a la que tiene Samsung con Galaxy AI.

El OnePlus Watch 2R

Para continuar el éxito recogido por el OnePlus Watch 2, ahora llega el Watch 2R con el mismo chip, pero en un reloj más ligero. En muchos de sus aspectos es bien similar al anterior: mismas 100 horas de duración de la batería y con Wear OS 4 como software.

100 horas de batería con Wear OS 4 es todo un logro y se debe a la optimización Dual-Engine Architecture que hace que dos conjuntos de procesadores se enfoquen en distintas tareas sobre el chip Snapdragon W5 y Eficiencia BES 2700 MCU. El segundo se usa para actividades simples en segundo plano y el primero a las más potentes con apps populares.

OnePlus Watch 2R El Androide Libre

Batería de 500 mAh y carga rápida de 7,5 W para llevarla al tope en 60 minutos. Configuración de 2 GB de RAM y 32 GB de interna para poder tener instaladas Google Assistant, Maps, Wallet y Calendar; justamente Wallet que se actualizará con una gran novedad conocida hace un día.

Por lo que respecta al deporte y la salud, más de 100 modos deportivos, rastrea el tiempo de contacto con el suelo, balance de GCT, VO2, GPS de doble frecuencia, antenas separadas para mejorar el GPS, monitorización del sueño (ligero, REM, profundo, tiempos de insomnio y tasa de respiración), nivel de estrés y variabilidad del ritmo cardíaco (HRV).

Finalmente, hecho de aluminio y un 25 % más ligero que el Watch 2, cuenta con estándares 5 ATM e IP68 para completar un señor reloj inteligente que está disponible para su reserva en España desde hoy mismo.

La OnePlus Pad 2

La tablet juega en sus entrañas con el chip Snapdragon 8 Gen 3 lanzado el año pasado, una pantalla 3K de 12,1 pulgadas y seis altavoces estéreo para llevar al máximo la experiencia visual y sonora en la reproducción de contenido multimedia y juegos. La IA también está presente con AI Toolbox, AI Speak, Recording Summary y AI Write, mencionadas anteriormente para qué sirven.

OnePlus Pad 2 OnePlus El Androide Libre

Está claro que OnePlus quiere democratizar el uso de la inteligencia artificial generativo Galaxy AI de Samsung en sus tres dispositivos de gama media. Batería de 9.510 mAh con 43 días de tiempo de espera y carga rápida de 67 W para llevarla al completo en 81 minutos.

Una tablet bien fina con un grosor de 6,49 mm y 584 g de peso y que trae consigo el OnePlus Stylo 2 y el OnePlus Smart Keyboard, ambos valorados en 99 y 149 euros respectivamente. Llevan la productividad al máximo nivel con el uso de la IA generativa y unos estupendos precios tanto para la tablet como el reloj y el móvil.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro

Finalmente, los auriculares con cancelación activa de ruido con frecuencias ultra-amplia y con un audio de gran calidad con tonos graves potentes gracias a la tecnología BassWave 2.0.

Cuentan con una autonomía de 44 horas y con conectividad Bluetooth 5.4, capaz de mejorar esa eficiencia energética y la conexión con otros dispositivos. Diseño en carcasa vertical en forma de guijarro y un acabado mate con detalles metálicos. Cada uno de los Buds pesa 4,4 g.

OnePlus Nord Buds 3 Pro OnePlus El Androide Libre

Estarán disponibles en los colores Soft Jade y Starry Black. Se desconoce si llegarán a España y en un principio se quedan en Estados Unidos y Canadá para poder ser comprados desde su web y en agosto en Amazon.