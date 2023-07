Google cambia de opinión: echa el freno a la actualización a uno de sus sistemas operativos

Fuchsia OS, que lleva colgada etiqueta ser el futuro de Android, acaba de sufrir un nuevo traspié, ya que la compañía estadounidense habría descartado la actualización a este sistema para sus altavoces con Google Assistant. De momento habrá que esperar para poder probarlo en España.

La compañía ya ha utilizado este software en dispositivos como el Google Nest Hub, que, por su parte, sí que recibió esta actualización. No presentó grandes cambios en la estética, pero sí una ligeramente mayor rapidez al encenderse y al gestionar el control de la domótica.

Los despidos que ha llevado a cabo la compañía en los últimos años podrían tener su parte de responsabilidad en esta decisión, aunque también podría deberse a algunos problemas de compatibilidad con el hardware. Sin embargo, por el momento no hay confirmación oficial por su parte.

FuchsiaOS tendrá que esperar

Pese al trabajo que ha hecho la marca para adaptar el sistema operativo a sus dispositivos de audio Nest, parece que estos seguirán utilizando CastOS, y quizá para siempre. En un cambio de código publicado recientemente por parte de Google, la compañía marcó estos dispositivos como no compatibles, además de eliminar todo el código relacionado que se había visto en los últimos meses.

Google no ha paralizado el desarrollo general, pero sí que parece que la adaptación que se esperaba para la generación actual no llegará. Son algunos productos como el Nest Mini, Nest Audio y Nest Wifi, entre otros. Por suerte, la actualización esperada no hubiera implicado grandes cambios en el funcionamiento, tal como sucedió en el Nest Hub, que sí que se actualizó. En este se pudo comprobar que las diferencias entre Fuchsia y CastOS no eran abismales.

Como señala 9to5Google, esta decisión podría haber sido tomada debido a algunos problemas de compatibilidad con el chip Amlogic A113L, que no cumple con algunos de los requisitos de CPU del sistema operativo, aunque los despidos que han tenido lugar en la compañía también podrían tener algo que ver. Esto no cierra las puertas a que pueda ser implementado, de fábrica, en algunos de sus futuros productos. De hecho, ya hay confirmación de algunos dispositivos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan