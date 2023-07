El anillo inteligente de Samsung podría llegar el año que viene sacrificando un detalle sobre sus mediciones

Según se ha podido saber por diferentes reportes a lo largo de este año, Samsung estaría trabajando en el lanzamiento de su primer anillo inteligente, un dispositivo enfocado a la salud y que podría rivalizar en España con pulseras y relojes inteligentes. Un producto ideal para las personas que quieran datos sobre su día a día, pero que no les guste llevar reloj.

Su nombre sería Samsung Galaxy Ring, y parece ser que la compañía ya estaría contactando con proveedores para empezar su desarrollo final, algo que podría tener lugar pronto. Sin embargo, la firma está pendiente de un detalle para decidir si lo hace, con vistas a lanzarlo en 2024, o si bien retrasa el lanzamiento algo más.

El anillo inteligente podría ser uno de los lanzamientos más llamativos de la compañía en los últimos tiempos debido a que son pocas las marcas que apuestan por estos dispositivos. OPPO también patentó hace dos años un producto similar, al igual que Fitbit, pero aún no hay noticias sobre ellos.

A la espera de certificación

Samsung está en fase de desarrollo del Galaxy Ring, y pese a que podría comenzar su producción en el mes de agosto, esto implicaría que no recibiría la certificación de dispositivo médico. Esta puede tardar de 8 a 10 meses adicionales, por lo que podría retrasar su puesta a la venta incluso hasta 2025.

No contar con esta certificación haría que el dispositivo tuviera que estar calificado como un dispositivo de bienestar, en lugar de ser uno de salud. Esto posibilitaría que saliera a la venta en 2024, aunque, por supuesto, no hay confirmación de ningún tipo por parte de Samsung. Según recoge el medio coreano The Elec, el fabricante tendrá que tomar pronto la decisión.

Una de las grandes ventajas con las que contaría este reloj es que sería capaz de medir variables como la presión arterial, el pulso o el nivel de oxígeno en sangre, tal como lo hace un reloj. Además, al utilizarse de forma más ceñida que los relojes y pulseras, algunas mediciones podrían ser más precisas.

Sin embargo, también tiene varios inconvenientes ligados a su tamaño y posición. Uno de ellos es que podría costarle más ofrecer datos sobre el pulso debido a que el flujo de sangre en los dedos es menor que en la muñeca. Independientemente de esto, podría ser un gran dispositivo debido a su poca intrusividad, e incluso podría tener opción de notificaciones.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan