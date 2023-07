Los nuevos auriculares ultrabaratos de POCO tienen uno de los diseños más llamativos del mercado

POCO, la submarca de Xiaomi, acaba de lanzar al mercado los nuevos POCO Pods, unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido ambiental que cuentan con un precio extremadamente competitivo, de tan solo 13 euros al cambio. Lo más probable, eso sí, es que este aumente ligeramente si llegan a España.

Sin embargo, una de las cosas que más destaca de estos es su diseño, ya que, sin duda, es uno de los más llamativos del mercado. Los auriculares no son un producto en el que se pueda innovar mucho en este sentido, aunque hay algunos como los Nothing Ear (2) que apuestan por diferenciarse por su aspecto.

En el caso de los POCO Pods, se ha apostado por una forma similar a la de los Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition o los Redmi Buds 4 Active. Sin embargo, la compañía ha apostado por una estética utilizando los colores de la marca: el negro y el amarillo. El resultado, desde luego, es muy vistoso, y se salen de la habitual estética de un solo color que abundan en el mercado.

Hasta 30 horas de batería

Más allá de su diseño, estos auriculares cuentan con drivers de 12 mm, así como con Bluetooth 5.3, y son compatibles con el protocolo Fast Pair de Google, algo que hace que el emparejamiento sea extremadamente rápido. Además, también tiene un sistema de gestos con el que se puede controlar la reproducción multimedia.

Tienen resistencia IPX4 frente a salpicaduras, lo cual permite utilizarlos sin problema cuando está lloviendo, aunque no sumergirlos. Su cancelación de ruido no es activa, sino ambiental, y consigue reducir las molestias del entorno, aunque no es tan potente como la otra opción.

Poco Pods El Androide Libre

Según la marca, su autonomía es de 5 horas por cada uno de los auriculares, aunque esta puede llegar hasta las 30 horas si también se utiliza la batería de la caja. Suficiente para los trayectos e incluso para utilizarlos trabajando. Cuentan con carga rápida, que es capaz de otorgar hasta 90 minutos de reproducción con solo 10 minutos de carga.

Tienen conexión USB Tipo C, y, por su precio, es normal que no cuenten con carga inalámbrica. Y es que, este es extremadamente ajustado, ya que salen a la venta en India por 1.999 rupias, que son alrededor de 13 euros al cambio. No está clara su posible llegada a España.

