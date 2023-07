Microsoft cobrará casi 27 euros al mes por usar su IA con Word, Excel y Teams

Microsoft puede haber obtenido una gallina de los huevos de oro con su inversión en OpenAI. Para empezar, consiguió que muchos españoles usasen el buscador Bing por primera vez, gracias a Bing Chat, la Inteligencia Artificial basada en el mismo modelo que el famoso ChatGPT. Pero eso fue solo el principio, y en apenas unos meses ha presentado una gran cantidad de nuevas funciones de IA en casi todos sus productos.

Copilot es el proyecto más interesante, ya que permitirá tener una Inteligencia Artificial ayudándonos en todas las tareas de Windows y los programas de Microsoft, como Word, Excel y Outlook. Los primeros indicios de Copilot en Windows 11 ya han aparecido, y todo indica que será un gran aliciente para seguir usando la suite ofimática de la compañía.

Sin embargo, todas estas ventajas no serán gratuitas, al menos no para los profesionales. Está por ver si Microsoft cambiará los precios para el usuario común, pero lo que ya ha dejado claro es que las empresas tendrán que pagar más para acceder a estas nuevas funciones.

Word más caro por la IA

En su página oficial, Microsoft revela algunos de los planes que tiene para la versión de Copilot para Microsoft 365, su servicio de suscripción que da acceso a sus programas de ofimática además de al almacenamiento en la nube de OneDrive. La compañía ha confirmado que ha empezado a distribuir una versión previa de Copilot a sus clientes, lo que servirá para que vayan familiarizándose con las nuevas funciones. Sin embargo, una vez que termine este periodo de acceso anticipado (Early Access), Microsoft 365 Copilot tendrá un coste adicional de 30 dólares al mes por usuario, aproximadamente 27 euros al mes por usuario al cambio (los precios en España están por confirmar).

Aunque pueda parecer poco dinero a cambio de acceder a funciones inteligentes, la verdad es que será una inversión considerable para muchas empresas; hay que tener en cuenta que el coste es por usuario, por lo que las compañías tendrán que pagar 30 dólares adicionales por cada uno de los empleados que vayan a usar estas funciones.

Microsoft ofrecerá Inteligencia Artificial para empresas en sus programas y en Bing Microsoft

A eso hay que sumar que hoy Microsoft también ha confirmado el lanzamiento de Bing Chat Enterprise, una versión para empresas de Bing Chat adaptada a las necesidades profesionales, y que tendrá un precio de 5 dólares adicionales por usuario. A diferencia de la versión de Bing Chat disponible gratuitamente, Bing Chat Enterprise presentará respuestas más serias, y siempre basadas en datos verificables, incluyendo citaciones y datos concretos; la IA podrá mostrar esos datos en gráficos e imágenes, por lo que serán apropiados para presentaciones, reportes y estudios de la empresa.

Aunque Microsoft no lo ha aclarado, un posible motivo por el que la compañía está cobrando tanto por estas funciones es porque se ha comprometido a no obtener datos de las empresas para entrenar sus modelos de IA. Los 'chatbots' como ChatGPT son entrenados por los propios usuarios, en base a sus peticiones y sus respuestas; eso ha despertado dudas sobre la privacidad de estos proyectos, y su legalidad en mercados con altas protecciones como la Unión Europea. Con la versión para empresas de su IA, Microsoft añade una capa mayor de privacidad, pero requiere ingresos para compensar por no poder obtener esos datos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan