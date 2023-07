Netflix acaba con su plan más barato sin anuncios en estos países: por qué España puede ser la siguiente

Nueva polémica en ciernes para Netflix. El servicio de streaming prepara cambios importantes en las suscripciones, que podrían obligar a los usuarios a pagar más, o bien tener que aceptar los anuncios mientras ven series y películas. Por el momento, España no está en la lista de países afectados, pero al igual que ocurrió con la prohibición de compartir cuenta de Netflix, es posible que sea cuestión de tiempo.

En la actualidad, Netflix ofrece cuatro tipos de suscripciones diferentes: Estándar con anuncios (5,49 euros al mes), Básico (7,99 euros al mes), Estándar (12,99 euros al mes) y Premium (17,99 euros al mes). Sin embargo, el plan Básico es un 'secreto', porque Netflix lo oculta a los nuevos usuarios en la página web oficial; es necesario ampliar la lista de planes para poder verlo.

El motivo por el que Netflix 'oculta' el plan Básico, aunque sea más caro, es porque le conviene que los usuarios contraten el plan Estándar con anuncios, que le genera ingresos por publicidad cada vez que iniciamos una reproducción de contenido. En cambio, el plan Básico es el preferido para quienes no aguantan los anuncios y no quieren dar el salto al plan Estándar porque consideran que la resolución Full HD no es un motivo suficiente para pagar 3 euros más al mes. Sin embargo, pronto puede que no tengan elección.

Adiós al plan Básico de Netflix

Y es que Netflix acaba de eliminar el plan Básico de su lista de planes disponibles en dos países: Estados Unidos y el Reino Unido. La página oficial ahora incluye un mensaje que indica que "el plan Básico ya no está disponible para usuarios nuevos o que se vuelvan a unir"; por lo tanto, ya no es posible crear una nueva cuenta de Netflix con el plan Básico, que era el plan más barato que no tenía publicidad.

A partir de ahora, Netflix sólo tiene una opción 'barata': el Estándar con anuncios que, como su nombre indica, muestra publicidad. La única manera de evitar los anuncios es pagando más del doble por el plan Estándar, que además de quitar los anuncios permite la descarga de contenido y añadir un miembro que no viva con nosotros.

Netflix oculta el plan Básico en España

De esta manera, Netflix ha eliminado una opción intermedia para millones de usuarios, forzando a las nuevas cuentas a elegir entre anuncios o pagar mucho más; las intenciones de la compañía son claras, y por eso, es muy probable que España sea la siguiente en perder el plan Básico. Y es que en el Reino Unido y Estados Unidos Netflix ya ocultó el plan Básico en su página web, igual que hizo en España el año pasado, así que parece inevitable; aunque la compañía no haya realizado ninguna declaración al respecto.

Al menos, los usuarios que ya tienen el plan Básico no se ven afectados. Netflix ha aclarado que estos usuarios no tienen que cambiar de plan, y pueden seguir con las mismas ventajas y precio del plan Básico aunque no esté disponible para el resto de usuarios. Podrán seguir usando el plan Básico hasta que cambien de plan, o hasta que cancelen la cuenta.

