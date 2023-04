Samsung es la reina del 2023, por ahora: supera a Apple y se ríe de los críticos

Lo malo de hacer predicciones exageradas es que luego quedas muy mal si no se cumplen. Por ejemplo, a mediados del 2022 mucha gente daba por muerta a Samsung, después de unos lanzamientos poco destacables.

Es cierto que la cuarta generación de móviles plegables no nos consiguió agradar tanto como la tercera, al tener pocas novedades más allá de un nuevo procesador; al mantener el mismo diseño tanto en el Galaxy Fold como en el Galaxy Flip, Samsung dejó la puerta abierta para que los fabricantes chinos nos sorprendieran con nuevos plegables.

Y los rumores apuntaban a que los nuevos Galaxy S23 iban a ir por la misma dirección, con cambios mínimos en el diseño incluyendo un conjunto de cámaras copiado del Galaxy S22 Ultra. Todo indicaba que se iban a acercar malos tiempos para Samsung, tanto en innovación como en ventas.

Samsung consigue la sorpresa

Y, sin embargo, Samsung fue la marca más vendida en el primer trimestre del 2023, según los datos publicados por Canalys. Hay que aclarar que las marcas no comparten datos de ventas, por lo que estos se infieren de las cifras de unidades distribuidas a las tiendas y mayoristas; así que nunca hay que coger estos datos como definitivos.

De esta manera, Samsung ha conseguido adelantar a su gran rival, Apple, aunque sea por la mínima: Samsung ha conseguido el 22% del mercado frente al 21% de la manzana; más notable es la ventaja respecto a la tercera posición, ocupada por Xiaomi con un 11%. Oppo (10%) y Vivo (8%) completan las cinco primeras posiciones, mientras que el resto del mercado se reparte el 28% restante.

La clave de este triunfo de Samsung está en el lanzamiento de los Galaxy S23, que han resultado ser mejores de lo que nos esperábamos; al dar el salto a los procesadores Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, Samsung por fin está a la altura en cuestión de potencia bruta, uno de los pocos puntos flacos de los Galaxy S22. Así que mucha gente ha encontrado un buen motivo para actualizar o cambiarse de marca. Esto demuestra que, si Samsung se pone seria, por ahora no hay nadie que pueda atraer tantos usuarios.

No todo es tan bonito como suena, ojo. Decimos que los resultados son buenos porque nadie se los esperaba, pero en realidad no lo son; en el mismo periodo del año pasado Samsung también ganó el trimestre, y con más ventaja sobre Apple. Por lo tanto, la compañía coreana sigue teniendo mucho trabajo por delante, pero al menos la situación no es tan mala como la pintaban.

Por supuesto, hay que comprender estos datos en un contexto malo para la industria: la distribución de smartphones cayó un 12% respecto al mismo periodo del año pasado, confirmando la caída en ventas que temíamos. Sin embargo, en Canalys en esta ocasión son más optimistas, y esperan un ‘rebote’ en ventas a lo largo de los próximos trimestres gracias a nuevos diseños (como los plegables) y la expansión del 5G por todo el mundo, lo que fomentará la compra de nuevos móviles que aprovechan esa tecnología.

