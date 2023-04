Vivo deja de vender móviles en Alemania ¿pasará lo mismo en España?

Algunas de las marcas de móviles más populares del mercado pueden estar algo más cerca de desaparecer en la Unión Europea. Ahora le toca el turno a Vivo sufrir la ira de Nokia y al igual que ocurrió con sus ‘hermanas’, ha empezado en Alemania.

[Vivo X90 Pro, análisis: una evolución extraña que nos sorprende]

Fue el pasado verano cuando Oppo y OnePlus anunciaron que dejaban de vender móviles en Alemania, como resultado de una decisión judicial a favor de Nokia. Los propietarios de las patentes de la clásica marca finlandesa alegaban que esos móviles copiaban tecnología desarrollada por Nokia originalmente.

Vivo también fue denunciada por Nokia

No es de extrañar que la siguiente en la lista haya sido Vivo. Al fin y al cabo, Vivo, Oppo y OnePlus pertenecen al mismo conglomerado de empresas, BBK Electronics, y sus móviles comparten muchas piezas; en ocasiones incluso lanzan el mismo móvil con nombre diferente. Es lógico que, si una de estas marcas es condenada por vulnerar una patente, el resto también se vea afectada.

Al igual que en ocasiones anteriores, Vivo ha mostrado su “decepción” con el juzgado de Mannheim que ha fallado en favor de Nokia, y aunque ha decidido cumplir la sentencia y dejar de vender sus móviles en Alemania, también ha anunciado que prepara una apelación y está revisando otras opciones.

La Nokia de las redes cambió de imagen hace poco para diferenciarse de la de los móviles Nokia

Aunque hablamos de “Nokia”, hay que recordar que la compañía original fue dividida en dos; la marca de móviles terminó en manos de HMD Global y sigue lanzando smartphones, mientras que todo lo que tiene que ver con redes inalámbricas y móviles se independizó como Nokia Networks. Es esta última la que obtiene pagos por cada móvil vendido que usa sus tecnologías, y la que cree que Oppo, OnePlus y ahora Vivo deben pagar.

Por su parte, Vivo ha repetido la misma defensa que hicieron Oppo y OnePlus en su día: que el acuerdo que ofrece Nokia es injusto. Aunque están dispuestas a pagar, todas creen que las licencias de Nokia no cumplen con los términos FRAND (justo, razonable, y no discriminatorio) de la industria, y que por eso no han podido llegar a un acuerdo de pago.

Vivo prepara nuevos móviles plegables, que podrían verse afectados por esta pelea judicial El Androide Libre

Esta noticia ahora genera dos preguntas. La primera es ¿cómo afecta esto a España? Hasta ahora, Nokia ha centrado su ofensiva legal en Alemania, y la duda es si podrá aplicar las mismas victorias al resto de la UE. Es por eso que hace poco saltó el rumor de que Oppo y OnePlus iban a salir del mercado español, algo que negaron ambas compañías y finalmente ha resultado no ser cierto. De la misma manera, Vivo ha aclarado que la pausa de venta de móviles no afecta a otros mercados aparte del alemán y por lo tanto, podemos seguir comprando sus móviles en España sin problemas.

La segunda cuestión es ¿qué pasa con Realme? Es la única marca del grupo que por ahora ha salido indemne, pero sospechamos que eso cambiará si Nokia sigue este camino.

