Oppo y OnePlus dejan de vender móviles en Alemania después de perder una demanda

En apenas un par de días, dos de los fabricantes de móviles chinos más importantes del sector, Oppo y OnePlus, han desaparecido del mercado alemán. Aunque sus tiendas siguen estando abiertas, ya no es posible comprar ninguno de sus smartphones, aunque el resto de dispositivos sigan estando disponibles, además del soporte técnico.

Aunque ninguna de las dos marcas es especialmente popular en Alemania, ese no deja de ser uno de los mercados más importantes de Europa, y esta decisión podría tener repercusiones en el resto del mercado.

Nokia contra Oppo y OnePlus

Nokia Telecomunicaciones

El pasado 5 de agosto el juzgado de Munich falló a favor de Nokia en dos demandas que la compañía finlandesa había impuesto contra Reflection Investment y OnePlus, ambas subsidiarias de Oppo en Alemania. Hay que aclarar que esta no es la misma Nokia de los smartphones, ya que esa marca es propiedad de HMD Global y no tiene nada que ver con el fabricante de los ‘móviles ladrillo’; la Nokia que impuso las demandas era la división de telecomunicaciones, que además de con las tecnologías inalámbricas desarrolladas por la Nokia original, se quedó con las patentes.

Son precisamente estas patentes las que los móviles de Oppo y OnePlus habrían copiado; en concreto, Nokia demandó por la metodología y tecnología usadas para cosas tan importantes en un teléfono móvil como la compatibilidad con funciones que proveen redes europeas y la codificación de audio durante las llamadas. Que estas patentes sean de Nokia no significa que nadie más las pueda usar, más bien al contrario: la compañía las ofrece a los fabricantes a cambio de la compra de licencias.

Pero según explicó Nokia, Oppo no quiso comprar las licencias necesarias para implementar las tecnologías patentadas; el juzgado no sólo confirmó esto, sino que estableció que Nokia no había actuado injustamente al reclamar estos pagos. La demanda fue la respuesta de Nokia a la negativa de Oppo, reclamando que las ventas de los dispositivos afectados fuesen paradas, y eso es justo lo que ha ocurrido.

Los Oppo y OnePlus siguen funcionando

Por su parte, la versión de Oppo y OnePlus es que Nokia está reclamando un pago “irrazonablemente alto” para conseguir las licencias necesarias, aunque ese tipo de datos no son públicos y por lo tanto, es imposible saber si Nokia está pidiendo más a Oppo que a otros fabricantes.

El Androide Libre

Desde la compañía aclaran que los móviles OnePlus y Oppo siguen funcionando sin problemas, y que no piensan salir de Alemania como resultado de esta acción; de hecho, los representantes pintan la situación como algo temporal, mientras siguen trabajando para “resolver esta cuestión legal”. Además, la medida sólo afecta a las tiendas oficiales de Oppo y OnePlus, y no a tiendas de terceros, donde los móviles siguen disponibles. Cabe destacar que la decisión puede ser apelada, aunque Oppo no ha aclarado si piensa hacerlo.

Es difícil decir si otros mercados europeos, como España, se podrían ver afectados de la misma manera. Para ello, Nokia tendría que presentar una demanda similar en otros países y, por ahora, no hay indicación de que lo vaya a hacer (o que no lo vaya a hacer).

