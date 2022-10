Vivo X80 Lite, análisis: destaca por sus selfies y conquista por su diseño

El Vivo X80 Lite ya ha llegado a España para unirse al X80 Pro, que también hemos analizado, en el catálogo de la compañía china para nuestro país, y hemos pasado unas semanas analizándolo, tiempo en el que nos ha sorprendido, aunque no por lo que pensábamos.

Este smartphone cuenta con un diseño muy pulido y un tacto muy agradable que nos ha sorprendido, además de una cámara frontal que, siguiendo la tónica de otros móviles de la marca, cuenta con una alta resolución que te ayudará a tomar buenos selfies.

Además, su precio es bastante competente en relación con lo que el móvil ofrece, por lo que puede ser de las grandes opciones del mercado para lo que queda de 2022 y principios de 2023, aunque solo está disponible si lo compras a través de una operadora.

Características Vivo X80 Lite

Vivo X80 Lite cámaras traseras

Procesador y memoria MediaTek Dimensity 9000.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,44 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.79.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 50 Mpx f/2.0.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.2

NFC.

Wifi ac.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 44 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159,20 x 74,20 x 7,79 mm.

Peso: 186 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: FuntouchOS 12.

Un diseño que nos ha conquistado

Vivo X80 Lite diseño

Aunque el Vivo X80 Lite quizá no luce como un móvil que destaque en materia de diseño, sí que lo hace, y de qué manera. No es por otra cosa que por el tacto de su parte trasera, que es de lo mejor que ha pasado por nuestras manos últimamente.

El tacto que tiene su parte trasera es suave, pero también ofrece un buen agarre con el que no se te va a caer de la mano tan fácilmente como otros dispositivos con la parte trasera similar.

Logo y textura del Vivo X80 Lite

Los bordes del móvil son totalmente planos, siguiendo la tendencia actual del mercado, y otorgándole un aspecto que nos ha gustado bastante a nivel estético. Es cierto que los bordes planos no facilitan tanto el agarre como los curvos, pero al no ser el móvil excesivamente grande, no se siente incómodo.

En su parte trasera podemos ver, de abajo a arriba, el logo de la marca, las certificaciones europeas —que se ven algo más de lo que nos gustaría— y el módulo de su triple cámara trasera.

Vivo X80 Lite pantalla

La pantalla es AMOLED, con unas dimensiones de 6,55 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz que está bien para jugar viendo el contenido más fluido. Es una pantalla correcta.

Al ser AMOLED los negros son puros, y además puedes configurar el tono de los colores que muestra en función de tus preferencias. A la hora de ver contenido multimedia, nos ha gustado.

Una buena combinación de potencia, pantalla y batería

Vivo X80 Lite botones

Si bien el móvil no es de gama alta, ni mucho menos, cuenta en su interior con un MediaTek Dimensity 9000 y 8 GB de memoria RAM, con los que tiene un buen rendimiento a la hora de navegar por redes, hacer consultas en Internet y demás.

Es cierto que en los juegos no es el móvil más hábil que hemos visto, ya que hay ocasiones en las que puede experimentar alguna ralentización puntual que, por suerte, no aparece durante todo el rato que estás jugando.

Vivo X80 Lite actualización

En el día a día, el móvil funciona bien, lo suficiente como para navegar y hacer tus tareas correctamente, aunque se nota que está un escalón por debajo de otros procesadores de gama alta en este sentido.

Si lo quieres para darle un uso intensivo jugando, quizá no sea lo más recomendable, pero es cierto que para el resto de quehaceres del día a día te será suficiente.

Vivo X80 Lite desbloqueo por huella dactilar

En el apartado de la batería, el móvil rinde bien, pero es cierto que no sorprende por esta, en especial si tienes la pantalla configurada en 90 Hz de tasa de refresco. La batería del móvil es de 4.500 mAh, y su carga rápida compatible es de 44 W.

Por lo general, es capaz de durar hasta acabar la jornada de trabajo con un uso intensivo sin problema, aunque si quieres que dure todo el día siempre, habrá ocasiones en las que tengas que jugar con sus configuraciones de batería.

Cámara centrada en los selfies

App de cámara del Vivo X80 Lite

El móvil nos ha sorprendido para bien en el apartado fotográfico, pero no por sus cámaras traseras de 64, 8 y 2 megapíxeles, sino más bien por su cámara selfie de 50 megapíxeles que ofrece unos grandes resultados.

Y es que, Vivo ha diseñado este Vivo X80 Lite para que no se le resista ninguna fotografía con la cámara frontal, consiguiendo un buen nivel de detalle hasta con poca luz, momento en el que encenderá la pantalla con luz blanca para que haga de flash.

Sus fotografías con las cámaras traseras también cuentan con un nivel de detalle bastante decente, al menos cuando hay un buen nivel de iluminación, aunque lo cierto es que nos han gustado ligeramente más los resultados de la cámara frontal.

Aun así, es un móvil decente para llevarte de vacaciones, pero que se ve un poco limitado en cuanto a la versatilidad a la hora de tomar fotografías. El modo ultrawide y el macro no destacan demasiado, pero puedes hacer cosas curiosas con ellos.

Conclusiones: una buena opción para redes sociales y multimedia

Ajustes de Vivo

Pese a que no se trata del buque insignia de la compañía, ni mucho menos, hay que destacar los buenos acabados que tiene este Vivo X80 Lite, con especial mención a su parte trasera y ese acabado similar al mate que es suave al tacto, pero evita que el móvil se resbale.

Los bordes planos también han sido un acierto, ya que aunque no sean lo más ergonómico del mundo, como el móvil tampoco es excesivamente grande no impiden que puedas agarrarlo con una mano firmemente.

Vivo X80 Lite por detrás

El apartado fotográfico del móvil destaca más por su cámara frontal que por la trasera y, si eres un amante de los selfies, podrás tomarte cuantos quieras y con una buena resolución gracias a los 50 megapíxeles de su cámara frontal.

En cuanto a la potencia, te será suficiente para jugar, aunque en los juegos más exigentes, no podrás jugar con los gráficos al máximo sin que aparezcan algunas ralentizaciones.

Vivo X80 Lite botones

Su batería es capaz de durar prácticamente todo el día, aunque si quieres darle mucho uso al móvil, es posible que te toque pasar por el cargador en algún momento del día. Si lo necesitas, tiene carga rápida de 44W.

